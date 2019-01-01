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На волинському пляжі «обчищали» людей: копи підозрюють лучанина

На волинському пляжі «обчищали» людей: копи підозрюють лучанина
Ковельські патрульні затримали лучанина, якого підозрюють у обкраданні людей.

Близько 16 години на службу 102 громадянка повідомила, що невідома особа забрала особисті речі людей на пляжі та направилась в бік 13 школи, - йдеться у повідомленні Патрульної поліції Волині у Facebook.

Заявники переслідували чоловіка, однак не могли наздогнати.

Екіпаж патрульних у складі Сергія Левщукаа та Богдана Пархонюка прибув за 6 хвилин після повідомлення, виявив особу, яка підходила під орієнтування, та затримав її, спільно з поліцією охорони.

Заявниця впізнала чоловіка, що саме він забрав речі.
22-річного лучанина освідували в Ковельському медзакладі та передали слідчому для ведення подальших дій.

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Теги: кримінал, крадіжка, Волинь, поліція, Ковель
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