На волинському пляжі «обчищали» людей: копи підозрюють лучанина
Сьогодні, 21:59
Ковельські патрульні затримали лучанина, якого підозрюють у обкраданні людей.
Близько 16 години на службу 102 громадянка повідомила, що невідома особа забрала особисті речі людей на пляжі та направилась в бік 13 школи, - йдеться у повідомленні Патрульної поліції Волині у Facebook.
Заявники переслідували чоловіка, однак не могли наздогнати.
Екіпаж патрульних у складі Сергія Левщукаа та Богдана Пархонюка прибув за 6 хвилин після повідомлення, виявив особу, яка підходила під орієнтування, та затримав її, спільно з поліцією охорони.
Заявниця впізнала чоловіка, що саме він забрав речі.
22-річного лучанина освідували в Ковельському медзакладі та передали слідчому для ведення подальших дій.
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Близько 16 години на службу 102 громадянка повідомила, що невідома особа забрала особисті речі людей на пляжі та направилась в бік 13 школи, - йдеться у повідомленні Патрульної поліції Волині у Facebook.
Заявники переслідували чоловіка, однак не могли наздогнати.
Екіпаж патрульних у складі Сергія Левщукаа та Богдана Пархонюка прибув за 6 хвилин після повідомлення, виявив особу, яка підходила під орієнтування, та затримав її, спільно з поліцією охорони.
Заявниця впізнала чоловіка, що саме він забрав речі.
22-річного лучанина освідували в Ковельському медзакладі та передали слідчому для ведення подальших дій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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