На волинському пляжі «обчищали» людей: копи підозрюють лучанина

Ковельські патрульні затримали лучанина, якого підозрюють у обкраданні людей.Близько 16 години на службу 102 громадянка повідомила, що невідома особа забрала особисті речі людей на пляжі та направилась в бік 13 школи, - йдеться у повідомленні Патрульної поліції Волині у Facebook.Заявники переслідували чоловіка, однак не могли наздогнати.Екіпаж патрульних у складіа таприбув за 6 хвилин після повідомлення, виявив особу, яка підходила під орієнтування, та затримав її, спільно з поліцією охорони.Заявниця впізнала чоловіка, що саме він забрав речі.22-річного лучанина освідували в Ковельському медзакладі та передали слідчому для ведення подальших дій.