Волинських поліцейських, які служать на Сході України, привітали з професійним святом

Волинських правоохоронців, які несуть службу в зоні проведення Операції об`єднаних сил на Донеччині, привітали з професійним святом.Вітала земляків зі спецпідрозділу "Світязь" заступниця начальника Головного управління Національної поліції в області, повідомляє прес-служба ГУНП у Волинській області.Співробітники поліції Волині уже п’ятий рік поспіль на сході України забезпечують публічну безпеку та правопорядок, несуть службу на блокпостах, працюють над виявленням та недопущенням незаконного перевезення зброї та боєприпасів.Наталія Пасічник привітала поліцейських із професійним святом побажала колегам миру, гідної служби на благо українського народу та завжди повертатися додому у повному складі.Поліцейські під час несення служби на блокпості пригостили громадян солодощами.