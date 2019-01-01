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Боротися за депутатські мандати відмовилися 8 кандидатів-мажоритарників

Боротися за депутатські мандати відмовилися 8 кандидатів-мажоритарників
ЦВК скасувала реєстрацію кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах на позачергових парламентських виборах відповідно до їхніх заяв про відмову від балотування.

Про це повідомляєУкрінформ, посилаючиь на пресслужбу ЦВК.

"Розглянувши заяви кандидатів у народні депутати України, які балотуються в ОВО у порядку самовисування, про відмову балотуватися кандидатами на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, Комісія скасувала реєстрацію 8 кандидатів у народні депутати України", - йдеться в повідомленні.

Так, скасовано реєстрацію: Гудзенка Віталія Михайловича та Гудзенка Віталія Олександровича в окрузі №92 на Київщині; Васила Горбаля в окрузі №93 на Київщині; Олександра Таможнього - в окрузі №96 на Київщині; Валерія Андрикевича, Дмитра Анциферова, Віталія Баранського, Ігоря Баранського – в ОВО №133 на Одещині.

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Теги: ЦВК, вибори
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