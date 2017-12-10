Росія збільшує чисельність військ біля кордону з Україною





Про це в ефірі програми «Нині вже» на Богдан Бондар.



«Це і на харківському напрямку і сюди ближче до Маріуполя. Ми бачимо певне розгортання», — заявив генерал-майор.



За його словами, це поступово відбувалось протягом усього часу конфлікту на Донбасі.



«Просто на початковому рівні, скажімо, у них також можливості були обмежені. Та за цей час вони побудували і полігони і місця для розташування військових частин, підрозділів, розширили ті складові, які були до цього. Тому що цей напрямок був не зовсім загрозливий для Російської Федерації, але зараз вони практично відбудували залізничну дорогу, яке вже не проходить через територію України. Тобто вони побудували військову інфраструктуру, для того щоб можна буо в короткі терміни здійснити перекидання сил та засобів, у тому числі в окремі райони», — пояснив Бондар.



Раніше заступник командувача штабу ООС заявив, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не може провести верифікацію розведення сил біля Станиці Луганської.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Росія нарощує угруповання військ, які розміщуються вздовж українсько-російського кордону.Про це в ефірі програми «Нині вже» на «Громадському» заявив заступник командувача штабу операції Об’єднаних сил генерал-майор«Це і на харківському напрямку і сюди ближче до Маріуполя. Ми бачимо певне розгортання», — заявив генерал-майор.За його словами, це поступово відбувалось протягом усього часу конфлікту на Донбасі.«Просто на початковому рівні, скажімо, у них також можливості були обмежені. Та за цей час вони побудували і полігони і місця для розташування військових частин, підрозділів, розширили ті складові, які були до цього. Тому що цей напрямок був не зовсім загрозливий для Російської Федерації, але зараз вони практично відбудували залізничну дорогу, яке вже не проходить через територію України. Тобто вони побудували військову інфраструктуру, для того щоб можна буо в короткі терміни здійснити перекидання сил та засобів, у тому числі в окремі райони», — пояснив Бондар.Раніше заступник командувача штабу ООС заявив, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не може провести верифікацію розведення сил біля Станиці Луганської.

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