В Україні заборонили ліки, що зменшують біль у м`язах





Рішення відомство прийняло у середу, 3 липня, - про це повідомляє Здоров`я24.



Мова йде про лікарський засіб "Диспорт", 500 ОД, серії N25389, виробництва "Іпсен Біофарм Лімітед", Великобританія, з маркуванням турецькою мовою.



Серію препарату заборонили через те, що ліки виробили для ринку Туреччини і вони офіційно не ввозилися на територію України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила одну серію спазмолітиків "Диспорт".Рішення відомство прийняло у середу, 3 липня, - про це повідомляє Здоров`я24.Мова йде про лікарський засіб "Диспорт", 500 ОД, серії N25389, виробництва "Іпсен Біофарм Лімітед", Великобританія, з маркуванням турецькою мовою.Серію препарату заборонили через те, що ліки виробили для ринку Туреччини і вони офіційно не ввозилися на територію України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію