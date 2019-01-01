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В Україні заборонили ліки, що зменшують біль у м`язах

В Україні заборонили ліки, що зменшують біль у м`язах
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила одну серію спазмолітиків "Диспорт".

Рішення відомство прийняло у середу, 3 липня, - про це повідомляє Здоров`я24.

Мова йде про лікарський засіб "Диспорт", 500 ОД, серії N25389, виробництва "Іпсен Біофарм Лімітед", Великобританія, з маркуванням турецькою мовою.

Серію препарату заборонили через те, що ліки виробили для ринку Туреччини і вони офіційно не ввозилися на територію України.

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Теги: медицина, заборона, Україна
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