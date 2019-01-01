В Україні заборонили ліки, що зменшують біль у м`язах
Сьогодні, 02:37
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила одну серію спазмолітиків "Диспорт".
Рішення відомство прийняло у середу, 3 липня, - про це повідомляє Здоров`я24.
Мова йде про лікарський засіб "Диспорт", 500 ОД, серії N25389, виробництва "Іпсен Біофарм Лімітед", Великобританія, з маркуванням турецькою мовою.
Серію препарату заборонили через те, що ліки виробили для ринку Туреччини і вони офіційно не ввозилися на територію України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Рішення відомство прийняло у середу, 3 липня, - про це повідомляє Здоров`я24.
Мова йде про лікарський засіб "Диспорт", 500 ОД, серії N25389, виробництва "Іпсен Біофарм Лімітед", Великобританія, з маркуванням турецькою мовою.
Серію препарату заборонили через те, що ліки виробили для ринку Туреччини і вони офіційно не ввозилися на територію України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Суд зобов`язав ЦВК ще раз визначити номери партій у бюлетені
Сьогодні, 04:31
В Україні заборонили ліки, що зменшують біль у м`язах
Сьогодні, 02:37
Росія збільшує чисельність військ біля кордону з Україною
Сьогодні, 01:42