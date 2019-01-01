Суд зобов`язав ЦВК ще раз визначити номери партій у бюлетені

Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення, яким зобов’язав ЦВК повторно провести жеребкування серед партій для визначення їхніх номерів у виборчому бюлетені.Про це голова Центральної виборчої комісіїзаявила на засіданні комісії, - пише УНІАН.Разом з тим, за її словами, на сьогодні фактично вже надруковано близько 5 мільйонів бюлетенів."ЦВК буде оскаржувати дане рішення", - заявила вона.Нагадаємо, 26 червня Центральна виборча комісія визначила порядок розміщення назв політичних партій у виборчому бюлетені для голосування на позачергових парламентських виборах у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.30 червня ЦВК внесла до виборчого бюлетеня для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі під №22 партію "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".