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Суд зобов`язав ЦВК ще раз визначити номери партій у бюлетені

Суд зобов`язав ЦВК ще раз визначити номери партій у бюлетені
Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення, яким зобов’язав ЦВК повторно провести жеребкування серед партій для визначення їхніх номерів у виборчому бюлетені.

Про це голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила на засіданні комісії, - пише УНІАН.

Разом з тим, за її словами, на сьогодні фактично вже надруковано близько 5 мільйонів бюлетенів.

"ЦВК буде оскаржувати дане рішення", - заявила вона.

Нагадаємо, 26 червня Центральна виборча комісія визначила порядок розміщення назв політичних партій у виборчому бюлетені для голосування на позачергових парламентських виборах у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

30 червня ЦВК внесла до виборчого бюлетеня для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі під №22 партію "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".

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Теги: ЦВК, вибори
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