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У Луцьку просять парковку біля ЦНАПу

У Луцьку просять парковку біля ЦНАПу
Лучани, які працюють в офісних приміщеннях на вулиці Лесі Українки потребують місць для паркування автомобілів.

Про це на платформі «Відкрите місто» написала Ангеліна Чернецька.

«Поруч з ЦНАПом поставити авто без порушення ПДР нереально, так як там виділено всього 10 місць для паркування, одне з них призначене для автомобіля ЦНАП, а одне для інвалідів», – йдеться у проханні.

Жінка зазначає, що стоянка навпроти Луцької міської ради також щоранку переповнена, тому і там неможливо припаркувати автомобіль. Зважаючи на те, що працівники Департаменту муніципальної варти постійно виписують штрафи за порушення правил паркування, люди просять виділити додаткове місце для парковки автівок.

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Теги: Луцьк, парковка
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