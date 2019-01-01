У Луцьку просять парковку біля ЦНАПу

Лучани, які працюють в офісних приміщеннях на вулиці Лесі Українки потребують місць для паркування автомобілів.Про це на платформі «Відкрите місто» написала«Поруч з ЦНАПом поставити авто без порушення ПДР нереально, так як там виділено всього 10 місць для паркування, одне з них призначене для автомобіля ЦНАП, а одне для інвалідів», – йдеться у проханні.Жінка зазначає, що стоянка навпроти Луцької міської ради також щоранку переповнена, тому і там неможливо припаркувати автомобіль. Зважаючи на те, що працівники Департаменту муніципальної варти постійно виписують штрафи за порушення правил паркування, люди просять виділити додаткове місце для парковки автівок.