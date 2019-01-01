В Німеччині запустили 5G
Сьогодні, 05:23
Перші два міста Німеччини отримали доступ до покриття високошвидкісного мобільного інтернету п’ятого покоління (5G).
Про це повідомляє "Громадське".
Зокрема, 5G з'явилося у Берліні та Бонні 3 липня. Надалі запровадити 5G планують у низці найбільших німецьких міст, зокрема у Гамбурзі, Лейпцигу та Мюнхені, а до кінця 2020 року мережа нового покоління має з'явитися у 20 найбільших містах країни.
Із запровадженням мережі 5G пов'язують низку переваг для розвитку економіки. Зокрема, вона необхідна для розвитку автономного кермування автомобілем, віртуальної реальності та інших новітніх індустрій.
Для запровадження 5G у Німеччині мобільні оператори країни інвестували близько 6,5 мільярдів євро у придбання прав на користування частотами.
Раніше технологію 5G повноцінно запустили у Південній Кореї та частково у США.
Зазначимо, що технологія 5G дозволяє використовувати інтернет, швидкість якого перевищує 4G у 20 разів, а у деяких випадках швидкість 5G може бути більшою навіть у 100 разів. У провідних технологічних компаніях світу, США, Японії, Південній Кореї та Китаї — сподіваються, що технологія 5G значно пришвидшить розвиток інших технологій, таких як «розумне місто», безпілотні автомобілі тощо.
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Про це повідомляє "Громадське".
Зокрема, 5G з'явилося у Берліні та Бонні 3 липня. Надалі запровадити 5G планують у низці найбільших німецьких міст, зокрема у Гамбурзі, Лейпцигу та Мюнхені, а до кінця 2020 року мережа нового покоління має з'явитися у 20 найбільших містах країни.
Із запровадженням мережі 5G пов'язують низку переваг для розвитку економіки. Зокрема, вона необхідна для розвитку автономного кермування автомобілем, віртуальної реальності та інших новітніх індустрій.
Для запровадження 5G у Німеччині мобільні оператори країни інвестували близько 6,5 мільярдів євро у придбання прав на користування частотами.
Раніше технологію 5G повноцінно запустили у Південній Кореї та частково у США.
Зазначимо, що технологія 5G дозволяє використовувати інтернет, швидкість якого перевищує 4G у 20 разів, а у деяких випадках швидкість 5G може бути більшою навіть у 100 разів. У провідних технологічних компаніях світу, США, Японії, Південній Кореї та Китаї — сподіваються, що технологія 5G значно пришвидшить розвиток інших технологій, таких як «розумне місто», безпілотні автомобілі тощо.
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