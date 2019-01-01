Серед білого дня: у Луцьку чоловік зухвало обікрав салон краси. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 08:37
У Луцьку невідомий чоловік вкрав комп'ютер та два телефони з школи-студії «Permanent».
Про це повідомила власниця студії Наталія Дацюк на особистій сторінці у Facebook.
«Ось що зафіксувала камера нашого салону сьогодні! Після цього «клієнта» ми залишились без робочого комп'ютера та двох робочих телефонів.
Друзі, можливо, ви знаєте людину, що на відео, повідомте, будь ласка. В студії лишається 1 контактний телефон – 0666209080», – йдеться у дописі.
Жінка сподівається, що за допомогою небайдужих лучан та правоохоронців таки зможуть повернути вкрадені речі.
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Про це повідомила власниця студії Наталія Дацюк на особистій сторінці у Facebook.
«Ось що зафіксувала камера нашого салону сьогодні! Після цього «клієнта» ми залишились без робочого комп'ютера та двох робочих телефонів.
Друзі, можливо, ви знаєте людину, що на відео, повідомте, будь ласка. В студії лишається 1 контактний телефон – 0666209080», – йдеться у дописі.
Жінка сподівається, що за допомогою небайдужих лучан та правоохоронців таки зможуть повернути вкрадені речі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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