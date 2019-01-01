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Серед білого дня: у Луцьку чоловік зухвало обікрав салон краси. ФОТО. ВІДЕО

Серед білого дня: у Луцьку чоловік зухвало обікрав салон краси. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку невідомий чоловік вкрав комп'ютер та два телефони з школи-студії «Permanent».

Про це повідомила власниця студії Наталія Дацюк на особистій сторінці у Facebook.

«Ось що зафіксувала камера нашого салону сьогодні! Після цього «клієнта» ми залишились без робочого комп'ютера та двох робочих телефонів.

Друзі, можливо, ви знаєте людину, що на відео, повідомте, будь ласка. В студії лишається 1 контактний телефон – 0666209080», – йдеться у дописі.

Жінка сподівається, що за допомогою небайдужих лучан та правоохоронців таки зможуть повернути вкрадені речі.

Серед білого дня: у Луцьку чоловік зухвало обікрав салон краси. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: крадіжка, Луцьк
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