Серед білого дня: у Луцьку чоловік зухвало обікрав салон краси. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку невідомий чоловік вкрав комп'ютер та два телефони з школи-студії «Permanent».Про це повідомила власниця студіїна особистій сторінці у Facebook.«Ось що зафіксувала камера нашого салону сьогодні! Після цього «клієнта» ми залишились без робочого комп'ютера та двох робочих телефонів.Друзі, можливо, ви знаєте людину, що на відео, повідомте, будь ласка. В студії лишається 1 контактний телефон – 0666209080», – йдеться у дописі.Жінка сподівається, що за допомогою небайдужих лучан та правоохоронців таки зможуть повернути вкрадені речі.