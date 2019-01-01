На Прикарпатті чоловіка вкусила змія: постраждалий – у реанімації
Сьогодні, 08:51
Чоловіка на Прикарпатті вкусила змія, його госпіталізували у реанімаційне відділення медичного закладу.
Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
Інцидент стався 4 липня.
"О 19:15 у реанімаційне відділення Косівської ЦРЛ внаслідок укусу змії в праву ногу доставлено громадянина, 1982 року народження, жителя села Красник Верховинського району", - вказали в управлінні.
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Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
Інцидент стався 4 липня.
"О 19:15 у реанімаційне відділення Косівської ЦРЛ внаслідок укусу змії в праву ногу доставлено громадянина, 1982 року народження, жителя села Красник Верховинського району", - вказали в управлінні.
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