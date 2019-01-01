На Прикарпатті чоловіка вкусила змія: постраждалий – у реанімації





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Інцидент стався 4 липня.



"О 19:15 у реанімаційне відділення Косівської ЦРЛ внаслідок укусу змії в праву ногу доставлено громадянина, 1982 року народження, жителя села Красник Верховинського району", - вказали в управлінні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловіка на Прикарпатті вкусила змія, його госпіталізували у реанімаційне відділення медичного закладу.Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.Інцидент стався 4 липня."О 19:15 у реанімаційне відділення Косівської ЦРЛ внаслідок укусу змії в праву ногу доставлено громадянина, 1982 року народження, жителя села Красник Верховинського району", - вказали в управлінні.

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