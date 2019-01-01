Волинські лікарі розповіли, як вчасно розпізнати завмерлу вагітність

Медики Ковельського МТМО поділились інформацією, як можна вчасно розпізнати завмерлу вагітність.Про це повідомили на сторінці Ковельського міськрайонного територіального медичного об'єднання.За статистикою, майже кожна 5-а вагітність закінчується перериванням, частіше на малих, а іноді й у великих термінах. Та чи завжди варто це сприймати як вирок для жінки.Ознаки на ранніх термінах:- раптове зникнення ознак токсикозу (особливо до 12 тижнів);- поява кров’янистих виділень;- біль внизу живота.Варто пам’ятати, що при тривалому перебуванні в організмі решток плідного яйця з’являються болі в животі, головні болі, підвищується температура.Ознаки на пізніх термінах:- відсутність відчуття рухів плода;- припинення збільшення об’єму живота.Причин припинення розвитку ембріону або смерті плода є багато та не завжди можливо встановити конкретну:- інфекційна (TORCH інфекції, грип, бактерії, грибки та найпростіші);- генетична (мутації, спадкові хвороби);- імунологічна (антифосфоліпідний синдром, системні захворювання сполучної тканини, резус-конфлікт);- ендокринологічна (цукровий діабет, порушення функції щитоподібної залози);- шкідливі звички ( у тому числі куріння батька на етапі планування вагітності);- великі фізичні навантаження та стресові ситуації.Після випадку завмерлої вагітності необхідно обов'язково звернутись до лікаря для призначення додаткових обстежень, встановлення можливої причини, при необхідності призначення додаткового лікування та, обов'язково, планування майбутньої здорової вагітності.