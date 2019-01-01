На Волині фіскали обстежили більше 20 баз відпочинку
Сьогодні, 09:14
Від початку курортного сезону фіскали у складі спеціально створених
робочих груп обстежили 23 бази відпочинку.
Про це інформує управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Волинській області.
Відтак, у зоні Шацьких озер та в інших місцях, що традиційно
приймають найбільше відпочиваючих, лише протягом двох тижнів виявили 6 незареєстрованих найманих працівників та 15 нелегальних таксистів.
Шляхом переконання та роз’яснення вимог чинного законодавства усі
«тіньові» таксисти погодилися зареєструвати свою бізнес - діяльність, а громадяни, котрі працювали без належного оформлення, отримали офіційне робоче місце.
Питанням дотримання податкового законодавства в зонах масового
відпочинку волинські фіскали приділяють максимум уваги. Отож, якщо
органи місцевого самоврядування чи громадяни володіють інформацією про порушення закону в курортних зонах щодо неналежного оформлення
трудових відносин чи продажу підакцизних товарів,, вона буде вкрай
важлива для організації проведення перевірок бізнесменів-порушників, – наголошують в ГУ ДФС у Волинській області.
Окрім бюджетних втрат, ігнорування закону позбавляє громадян
гарантованого державою соціального захисту. Тим часом, своєчасне
інформування органів ДФС про зловживання допоможе фіскалам вчасно
викрити зловмисників та захистити інтереси громади та держави, – звертають увагу в ГУ ДФС у Волинській області.
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робочих груп обстежили 23 бази відпочинку.
Про це інформує управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Волинській області.
Відтак, у зоні Шацьких озер та в інших місцях, що традиційно
приймають найбільше відпочиваючих, лише протягом двох тижнів виявили 6 незареєстрованих найманих працівників та 15 нелегальних таксистів.
Шляхом переконання та роз’яснення вимог чинного законодавства усі
«тіньові» таксисти погодилися зареєструвати свою бізнес - діяльність, а громадяни, котрі працювали без належного оформлення, отримали офіційне робоче місце.
Питанням дотримання податкового законодавства в зонах масового
відпочинку волинські фіскали приділяють максимум уваги. Отож, якщо
органи місцевого самоврядування чи громадяни володіють інформацією про порушення закону в курортних зонах щодо неналежного оформлення
трудових відносин чи продажу підакцизних товарів,, вона буде вкрай
важлива для організації проведення перевірок бізнесменів-порушників, – наголошують в ГУ ДФС у Волинській області.
Окрім бюджетних втрат, ігнорування закону позбавляє громадян
гарантованого державою соціального захисту. Тим часом, своєчасне
інформування органів ДФС про зловживання допоможе фіскалам вчасно
викрити зловмисників та захистити інтереси громади та держави, – звертають увагу в ГУ ДФС у Волинській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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