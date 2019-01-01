На Волині фіскали обстежили більше 20 баз відпочинку

Від початку курортного сезону фіскали у складі спеціально створенихробочих груп обстежили 23 бази відпочинку.Про це інформує управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Волинській області.Відтак, у зоні Шацьких озер та в інших місцях, що традиційноприймають найбільше відпочиваючих, лише протягом двох тижнів виявили 6 незареєстрованих найманих працівників та 15 нелегальних таксистів.Шляхом переконання та роз’яснення вимог чинного законодавства усі«тіньові» таксисти погодилися зареєструвати свою бізнес - діяльність, а громадяни, котрі працювали без належного оформлення, отримали офіційне робоче місце.Питанням дотримання податкового законодавства в зонах масовоговідпочинку волинські фіскали приділяють максимум уваги. Отож, якщооргани місцевого самоврядування чи громадяни володіють інформацією про порушення закону в курортних зонах щодо неналежного оформленнятрудових відносин чи продажу підакцизних товарів,, вона буде вкрайважлива для організації проведення перевірок бізнесменів-порушників, – наголошують в ГУ ДФС у Волинській області.Окрім бюджетних втрат, ігнорування закону позбавляє громадянгарантованого державою соціального захисту. Тим часом, своєчаснеінформування органів ДФС про зловживання допоможе фіскалам вчасновикрити зловмисників та захистити інтереси громади та держави, – звертають увагу в ГУ ДФС у Волинській області.