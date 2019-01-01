вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині фіскали обстежили більше 20 баз відпочинку

На Волині фіскали обстежили більше 20 баз відпочинку
Від початку курортного сезону фіскали у складі спеціально створених
робочих груп обстежили 23 бази відпочинку.

Про це інформує управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Волинській області.

Відтак, у зоні Шацьких озер та в інших місцях, що традиційно
приймають найбільше відпочиваючих, лише протягом двох тижнів виявили 6 незареєстрованих найманих працівників та 15 нелегальних таксистів.

Шляхом переконання та роз’яснення вимог чинного законодавства усі
«тіньові» таксисти погодилися зареєструвати свою бізнес - діяльність, а громадяни, котрі працювали без належного оформлення, отримали офіційне робоче місце.

Питанням дотримання податкового законодавства в зонах масового
відпочинку волинські фіскали приділяють максимум уваги. Отож, якщо
органи місцевого самоврядування чи громадяни володіють інформацією про порушення закону в курортних зонах щодо неналежного оформлення
трудових відносин чи продажу підакцизних товарів,, вона буде вкрай
важлива для організації проведення перевірок бізнесменів-порушників, – наголошують в ГУ ДФС у Волинській області.

Окрім бюджетних втрат, ігнорування закону позбавляє громадян
гарантованого державою соціального захисту. Тим часом, своєчасне
інформування органів ДФС про зловживання допоможе фіскалам вчасно
викрити зловмисників та захистити інтереси громади та держави, – звертають увагу в ГУ ДФС у Волинській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фіскали, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Знайшли ще одні джерела смороду у Луцьку
Сьогодні, 09:26
Мисливський сезон на Волині розпочнеться 3 серпня
Сьогодні, 09:21
На Волині фіскали обстежили більше 20 баз відпочинку
Сьогодні, 09:14
Волинські лікарі розповіли, як вчасно розпізнати завмерлу вагітність
Сьогодні, 09:07
Курс валют у Луцьку на 5 липня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
На Волині фіскали легалізували працю більше 600 найманих осіб На Волині фіскали легалізували працю більше 600 найманих осіб
20 травень, 14:35
Понад 20 волинян офіційно «зізналися», що є мільйонерами Понад 20 волинян офіційно «зізналися», що є мільйонерами
23 квітень, 08:59
Щоб і безпечно, і з користю для бюджету громади: який алкоголь купувати волинянам на Пасху Щоб і безпечно, і з користю для бюджету громади: який алкоголь купувати волинянам на Пасху
18 квітень, 11:09
Волинян застерігають від шахраїв, які від імені фіскалів пропонують допомогу Волинян застерігають від шахраїв, які від імені фіскалів пропонують допомогу
08 квітень, 16:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку автомобіль збив велосипедиста: деталі аварії
04 липень, 10:21
 1
Знайшли ще одні джерела смороду у Луцьку
Сьогодні, 09:26
 0
Мисливський сезон на Волині розпочнеться 3 серпня
Сьогодні, 09:21
 0
На Волині фіскали обстежили більше 20 баз відпочинку
Сьогодні, 09:14
 0
Волинські лікарі розповіли, як вчасно розпізнати завмерлу вагітність
Сьогодні, 09:07
 0
Медіа
відео
1/8
﻿