5 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:32
5 липня в народному календарі відзначають день Євсевія. Здавна люди вважали, що цей день відмінно підходить для зцілення душі і тіла.
Іменини сьогодні святкують: Зіна, Юліан, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 5 липня
– Дощ іде вдень – чекайте хорошого врожаю.
– Спекотний день на Євсевія – в грудні чекайте сильних морозів.
– Комарі літають роєм – на гарну погоду.
Що можна робити 5 липня
1. Якщо людина народилася 5 липня, то її покровитель – сосна, ялиця і ялина. Рекомендується в скрутну хвилину прийти в ліс і обійняти дерево, попросивши у нього допомоги. Через деякий час ви знайдете душевний спокій.
Що не можна робити 5 липня
1. Сьогодні не варто відправлятися в магазини – можете накупити зайвого і завдати шкоди своєму бюджету.
2. Остерігайтеся і пліток, вони можуть зіграти з вами злий жарт.
3. Не проектуйте свою злість на інших людях, адже для вас це закінчиться не надто благополучно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Іменини сьогодні святкують: Зіна, Юліан, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 5 липня
– Дощ іде вдень – чекайте хорошого врожаю.
– Спекотний день на Євсевія – в грудні чекайте сильних морозів.
– Комарі літають роєм – на гарну погоду.
Що можна робити 5 липня
1. Якщо людина народилася 5 липня, то її покровитель – сосна, ялиця і ялина. Рекомендується в скрутну хвилину прийти в ліс і обійняти дерево, попросивши у нього допомоги. Через деякий час ви знайдете душевний спокій.
Що не можна робити 5 липня
1. Сьогодні не варто відправлятися в магазини – можете накупити зайвого і завдати шкоди своєму бюджету.
2. Остерігайтеся і пліток, вони можуть зіграти з вами злий жарт.
3. Не проектуйте свою злість на інших людях, адже для вас це закінчиться не надто благополучно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Відремонтували місток через річку Жидувку у Луцьку
Сьогодні, 09:50
Андрій Покровський пояснив, чому не йде у Верховну Раду. ВІДЕО
Сьогодні, 09:46
5 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:32
Знайшли ще одні джерела смороду у Луцьку
Сьогодні, 09:26
Мисливський сезон на Волині розпочнеться 3 серпня
Сьогодні, 09:21