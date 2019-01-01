Відремонтували місток через річку Жидувку у Луцьку

У Луцьку в червні негода зруйнувала місток через річку Жидувку в мікрорайоні ЛПЗ. І ось нещодавно його відремонтували.Про це на своїй сторінці у facebook написав"Після мого звернення місток через Жидувку від школи 20 до вулиці Боженка встановлено на попередньому місті!! Звичайно це лише початок,адже потрібне фінансування на його нормальне закріплення та очистку самої річки від гілля, пляшок та різного сміття!"- йдеться у дописі.