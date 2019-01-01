вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відремонтували місток через річку Жидувку у Луцьку

Відремонтували місток через річку Жидувку у Луцьку
У Луцьку в червні негода зруйнувала місток через річку Жидувку в мікрорайоні ЛПЗ. І ось нещодавно його відремонтували.

Про це на своїй сторінці у facebook написав Микола Романюк.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку в районі ЛПЗ негода наробила шкоди

"Після мого звернення місток через Жидувку від школи 20 до вулиці Боженка встановлено на попередньому місті!! Звичайно це лише початок,адже потрібне фінансування на його нормальне закріплення та очистку самої річки від гілля, пляшок та різного сміття!"- йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, Жидувка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Куди ви, пане Миколо, звертались?
Цей місток самі жителі наколишніх будинків, що ходять по ньому щодня на роботу, прилаштували назад.
Без звернень, пане Миколо, власна ініціатива.
Відповісти
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер 17-річний волинянин, який боровся з раком печінки
Сьогодні, 10:00
Небезпечні розваги: у Нововолинську підлітки лазили на недобудовах. ФОТО
Сьогодні, 09:55
Відремонтували місток через річку Жидувку у Луцьку
Сьогодні, 09:50
Андрій Покровський пояснив, чому не йде у Верховну Раду. ВІДЕО
Сьогодні, 09:46
5 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:32
Схожі новини
Куди піти на вихідні у Луцьку: 5 – 7 липня Куди піти на вихідні у Луцьку: 5 – 7 липня
Сьогодні, 11:00
Нічна аварія під Луцьком: відомі деталі Нічна аварія під Луцьком: відомі деталі
Сьогодні, 10:05
Знайшли ще одні джерела смороду у Луцьку Знайшли ще одні джерела смороду у Луцьку
Сьогодні, 09:26
Курс валют у Луцьку на 5 липня Курс валют у Луцьку на 5 липня
Сьогодні, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку автомобіль збив велосипедиста: деталі аварії
04 липень, 10:21
 1
Куди піти на вихідні у Луцьку: 5 – 7 липня
Сьогодні, 11:00
 0
Волинянина знайшли повішеним на трубі
Сьогодні, 10:55
 0
Нічого тюрма не вчить: волинянин 5 років знімав гроші з картки співкамерника
Сьогодні, 10:42
 0
На городі у волинянки знайшли 700 рослин снодійного маку
Сьогодні, 10:41
 0
Медіа
відео
1/8
﻿