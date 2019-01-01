Відремонтували місток через річку Жидувку у Луцьку
Сьогодні, 09:50
У Луцьку в червні негода зруйнувала місток через річку Жидувку в мікрорайоні ЛПЗ. І ось нещодавно його відремонтували.
Про це на своїй сторінці у facebook написав Микола Романюк.
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"Після мого звернення місток через Жидувку від школи 20 до вулиці Боженка встановлено на попередньому місті!! Звичайно це лише початок,адже потрібне фінансування на його нормальне закріплення та очистку самої річки від гілля, пляшок та різного сміття!"- йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у facebook написав Микола Романюк.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку в районі ЛПЗ негода наробила шкоди
"Після мого звернення місток через Жидувку від школи 20 до вулиці Боженка встановлено на попередньому місті!! Звичайно це лише початок,адже потрібне фінансування на його нормальне закріплення та очистку самої річки від гілля, пляшок та різного сміття!"- йдеться у дописі.
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Коментарі 1
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Цей місток самі жителі наколишніх будинків, що ходять по ньому щодня на роботу, прилаштували назад.
Без звернень, пане Миколо, власна ініціатива.