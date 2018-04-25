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Небезпечні розваги: у Нововолинську підлітки лазили на недобудовах. ФОТО

Небезпечні розваги: у Нововолинську підлітки лазили на недобудовах. ФОТО
У 5-тому мікрорайоні Нововолинська помітили підлітків, які лазили по недобудовах.

Про це пише РАДАР.

На фото можна побачити, як підліток сидить на краю недобудованого балкону 5 поверху, звісивши ноги униз.

«З ними все зрозуміло: пошуки екстриму, прагнення щось довести собі й іншим.

Питання до їхніх батьків і родичів: ви знаєте, де бувають ваші діти? Точно знаєте?» – запитує автор матеріалу.

Небезпечні розваги: у Нововолинську підлітки лазили на недобудовах. ФОТО
Небезпечні розваги: у Нововолинську підлітки лазили на недобудовах. ФОТО
Небезпечні розваги: у Нововолинську підлітки лазили на недобудовах. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, небезпека, підліток
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