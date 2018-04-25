Небезпечні розваги: у Нововолинську підлітки лазили на недобудовах. ФОТО





Про це пише



На фото можна побачити, як підліток сидить на краю недобудованого балкону 5 поверху, звісивши ноги униз.



«З ними все зрозуміло: пошуки екстриму, прагнення щось довести собі й іншим.



Питання до їхніх батьків і родичів: ви знаєте, де бувають ваші діти? Точно знаєте?» – запитує автор матеріалу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 5-тому мікрорайоні Нововолинська помітили підлітків, які лазили по недобудовах.Про це пише РАДАР На фото можна побачити, як підліток сидить на краю недобудованого балкону 5 поверху, звісивши ноги униз.«З ними все зрозуміло: пошуки екстриму, прагнення щось довести собі й іншим.Питання до їхніх батьків і родичів: ви знаєте, де бувають ваші діти? Точно знаєте?» – запитує автор матеріалу.

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