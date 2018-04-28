«Слуга народу» мені близька, і Вакарчук не чужий, – Коломойський

Ігор Коломойський розповів про свої симпатії у майбутній Верховній Раді.



Бізнесмен Ігор Коломойський в інтерв'ю журналу



Відповідаючи на запитання журналіста НВ Крістіни Бердинських про те, хто йому «буде близький» в оновленому парламенті, Коломойський заявив: «Ну, Слуга народу мені близька, і <лідер партії Голос Святослав> Вакарчук мені в принципі не чужа людина. Але Слуга, звичайно, ближче зараз, у даний момент. Вакарчук теж новина, — молода партія, напевно, повинні щось набрати».



При цьому мільярдер додав, що намагається «дивитися на крок далі: а з ким створювати коаліцію?».



«Все добре, всі симпатичні хлопці, перезавантаження, нові обличчя, ми все це вже чули. А працювати хто буде? Я ж пам’ятаю, як вибори 2014-го пройшли. Ми були першою жертвою, на кого напали. Жертва агресії нових облич», — заявив Коломойський.



На прохання пояснити, на кого він має намір спиратися в Раді дев’ятого скликання, екс-власник Привату не відповів прямо.



«А на кого я спирався у попередній?», — повернув він запитання. У відповідь на згадку дружньої йому депутатської групи Вiдродження, лідер якої Віталій Хомутинник є бізнес-партнером Коломойського, олігарх додав: «Дружня. Але що означає «спирався»? Покажіть мені конвертацію цієї дружби. Ми ж відверто розмовляємо, — покажіть монетизацію Укропу або Відродження».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. розповів про свої симпатії у майбутній Верховній Раді.Бізнесмен Ігор Коломойський в інтерв'ю журналу НВ прокоментував запитання про те, яким політичним силам з можливого складу Верховної Ради після дострокових виборів він симпатизує.Відповідаючи на запитання журналіста НВ Крістіни Бердинських про те, хто йому «буде близький» в оновленому парламенті, Коломойський заявив: «Ну, Слуга народу мені близька, і <лідер партії Голос Святослав> Вакарчук мені в принципі не чужа людина. Але Слуга, звичайно, ближче зараз, у даний момент. Вакарчук теж новина, — молода партія, напевно, повинні щось набрати».При цьому мільярдер додав, що намагається «дивитися на крок далі: а з ким створювати коаліцію?».«Все добре, всі симпатичні хлопці, перезавантаження, нові обличчя, ми все це вже чули. А працювати хто буде? Я ж пам’ятаю, як вибори 2014-го пройшли. Ми були першою жертвою, на кого напали. Жертва агресії нових облич», — заявив Коломойський.На прохання пояснити, на кого він має намір спиратися в Раді дев’ятого скликання, екс-власник Привату не відповів прямо.«А на кого я спирався у попередній?», — повернув він запитання. У відповідь на згадку дружньої йому депутатської групи Вiдродження, лідер якої Віталій Хомутинник є бізнес-партнером Коломойського, олігарх додав: «Дружня. Але що означає «спирався»? Покажіть мені конвертацію цієї дружби. Ми ж відверто розмовляємо, — покажіть монетизацію Укропу або Відродження».

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