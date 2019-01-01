Волинянина знайшли повішеним на трубі
Сьогодні, 10:55
У селі Новостав Горохівського району повісився 45-річний чоловік.
Про це пише Волинь Нова.
За попередньою інформацією, його знайшли у власному будинку. Чоловік, який проживав із батьками, накинув собі петлю на шию і повісився на трубі для опалення.
Чому чоловік так вирішив вчинити – невідомо.
Люди кажуть, що вже кілька разів висловлювався вчинити сам собі лихо. Так і зробив, не подумавши, мабуть, що хоронити сина – найбільше довічне горе батька і мами.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
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Про це пише Волинь Нова.
За попередньою інформацією, його знайшли у власному будинку. Чоловік, який проживав із батьками, накинув собі петлю на шию і повісився на трубі для опалення.
Чому чоловік так вирішив вчинити – невідомо.
Люди кажуть, що вже кілька разів висловлювався вчинити сам собі лихо. Так і зробив, не подумавши, мабуть, що хоронити сина – найбільше довічне горе батька і мами.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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