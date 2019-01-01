Волинянина знайшли повішеним на трубі





Про це пише



За попередньою інформацією, його знайшли у власному будинку. Чоловік, який проживав із батьками, накинув собі петлю на шию і повісився на трубі для опалення.



Чому чоловік так вирішив вчинити – невідомо.



Люди кажуть, що вже кілька разів висловлювався вчинити сам собі лихо. Так і зробив, не подумавши, мабуть, що хоронити сина – найбільше довічне горе батька і мами.



Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Новостав Горохівського району повісився 45-річний чоловік.Про це пише Волинь Нова За попередньою інформацією, його знайшли у власному будинку. Чоловік, який проживав із батьками, накинув собі петлю на шию і повісився на трубі для опалення.Чому чоловік так вирішив вчинити – невідомо.Люди кажуть, що вже кілька разів висловлювався вчинити сам собі лихо. Так і зробив, не подумавши, мабуть, що хоронити сина – найбільше довічне горе батька і мами.

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