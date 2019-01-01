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Волинянина знайшли повішеним на трубі

Волинянина знайшли повішеним на трубі
У селі Новостав Горохівського району повісився 45-річний чоловік.

Про це пише Волинь Нова.

За попередньою інформацією, його знайшли у власному будинку. Чоловік, який проживав із батьками, накинув собі петлю на шию і повісився на трубі для опалення.

Чому чоловік так вирішив вчинити – невідомо.

Люди кажуть, що вже кілька разів висловлювався вчинити сам собі лихо. Так і зробив, не подумавши, мабуть, що хоронити сина – найбільше довічне горе батька і мами.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

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Теги: Волинь, смерть
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