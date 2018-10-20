На городі у волинянки знайшли 700 рослин снодійного маку
Сьогодні, 10:41
На присадибній ділянці однієї з жительок села Ниви Губинські Горохівського району виявили майже 700 рослин снодійного маку.
Незаконний посів маку поліцейські вивили також на городі 46-річної жительки селища Цумань Ківерцівського району. Правоохоронці вилучили в неї майже 600 рослин цієї культури, - пише ГУНП у Волинській області.
Зразки вилучених рослин направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
За фактами незаконного вирощування маку снодійного маку слідчі поліції проводять досудове розслідування. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
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Незаконний посів маку поліцейські вивили також на городі 46-річної жительки селища Цумань Ківерцівського району. Правоохоронці вилучили в неї майже 600 рослин цієї культури, - пише ГУНП у Волинській області.
Зразки вилучених рослин направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
За фактами незаконного вирощування маку снодійного маку слідчі поліції проводять досудове розслідування. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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