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На городі у волинянки знайшли 700 рослин снодійного маку

На городі у волинянки знайшли 700 рослин снодійного маку
На присадибній ділянці однієї з жительок села Ниви Губинські Горохівського району виявили майже 700 рослин снодійного маку.

Незаконний посів маку поліцейські вивили також на городі 46-річної жительки селища Цумань Ківерцівського району. Правоохоронці вилучили в неї майже 600 рослин цієї культури, - пише ГУНП у Волинській області.

Зразки вилучених рослин направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

За фактами незаконного вирощування маку снодійного маку слідчі поліції проводять досудове розслідування. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до семи років.




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Теги: мак
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