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Хліб з Луцька 150 років тому транспортували возами, борошно – на невеличких човнах

Хліб з Луцька 150 років тому транспортували возами, борошно – на невеличких човнах
Розповіли про особливості транспортування хліба та муки через Луцьк 150 років тому.

Про це пишуть Хроніки Любарта.

Місто Луцьк мало обмежений район закупок хліба із навколишніх територій. Також воно стикалося з конкуренцією із боку купців міста Устилуг, які вивозили хліб до Австрії.

Часто хліб транспортували із Луцька до Устилуга гужовим транспортом (вид дорожнього (безрейкового) транспорту, як вантажного, так і пасажирського, в якому транспортні засоби (вози) приводяться до руху тваринами.

Луцьк був одним із центрів торгівлі мукою та пшеницею для закордонних купців. Далі товар транспортували на границі: Дружкопільську, Волочиську та Гусятинську.

Одним із важливих пунктів торгівлі мукою був також Луцьк, з якого товар направляли на північ, до міста Пінськ. З Луцька борошно до Пінська транспортували на невеличких човнах. Також до Пінська борошно везли і з Любешова, теж на човнах, але в дещо меншій кількості, ніж із Луцька.

Борошно в ті часи було кредитним товаром. Його не купували зарання і за готівку. Мельники відкривали так звані кредити торговцям борошном. Ринок борошна був повільним і тому капітал рухався досить повільно. Торгівля мукою знаходилась не в руках монополістів, а в руках дрібних торговців.

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Теги: історія, хліб, борошно, Луцьк
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