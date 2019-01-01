Хліб з Луцька 150 років тому транспортували возами, борошно – на невеличких човнах
Сьогодні, 18:09
Розповіли про особливості транспортування хліба та муки через Луцьк 150 років тому.
Про це пишуть Хроніки Любарта.
Місто Луцьк мало обмежений район закупок хліба із навколишніх територій. Також воно стикалося з конкуренцією із боку купців міста Устилуг, які вивозили хліб до Австрії.
Часто хліб транспортували із Луцька до Устилуга гужовим транспортом (вид дорожнього (безрейкового) транспорту, як вантажного, так і пасажирського, в якому транспортні засоби (вози) приводяться до руху тваринами.
Луцьк був одним із центрів торгівлі мукою та пшеницею для закордонних купців. Далі товар транспортували на границі: Дружкопільську, Волочиську та Гусятинську.
Одним із важливих пунктів торгівлі мукою був також Луцьк, з якого товар направляли на північ, до міста Пінськ. З Луцька борошно до Пінська транспортували на невеличких човнах. Також до Пінська борошно везли і з Любешова, теж на човнах, але в дещо меншій кількості, ніж із Луцька.
Борошно в ті часи було кредитним товаром. Його не купували зарання і за готівку. Мельники відкривали так звані кредити торговцям борошном. Ринок борошна був повільним і тому капітал рухався досить повільно. Торгівля мукою знаходилась не в руках монополістів, а в руках дрібних торговців.
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Про це пишуть Хроніки Любарта.
Місто Луцьк мало обмежений район закупок хліба із навколишніх територій. Також воно стикалося з конкуренцією із боку купців міста Устилуг, які вивозили хліб до Австрії.
Часто хліб транспортували із Луцька до Устилуга гужовим транспортом (вид дорожнього (безрейкового) транспорту, як вантажного, так і пасажирського, в якому транспортні засоби (вози) приводяться до руху тваринами.
Луцьк був одним із центрів торгівлі мукою та пшеницею для закордонних купців. Далі товар транспортували на границі: Дружкопільську, Волочиську та Гусятинську.
Одним із важливих пунктів торгівлі мукою був також Луцьк, з якого товар направляли на північ, до міста Пінськ. З Луцька борошно до Пінська транспортували на невеличких човнах. Також до Пінська борошно везли і з Любешова, теж на човнах, але в дещо меншій кількості, ніж із Луцька.
Борошно в ті часи було кредитним товаром. Його не купували зарання і за готівку. Мельники відкривали так звані кредити торговцям борошном. Ринок борошна був повільним і тому капітал рухався досить повільно. Торгівля мукою знаходилась не в руках монополістів, а в руках дрібних торговців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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