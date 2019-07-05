У полі під Києвом знайшли тіло гардеробниці Верховної Ради





За його словами, жінка напередодні поїхала на дачу у сусідній район і зникла, - пишуть



Пошуки тривали дві доби – тіло 66-річної пенсіонерки з ознаками насильницької смерті знайшли 4 липня на кукурудзяному полі між селищами Вільна і Юрівка Макарівського району.



Попередня причина смерті – механічна асфіксія, тобто удушення. Остаточну причину буде встановлено після судово-медичної експертизи.



Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство. Правоохоронці встановлюють коло підозрюваних у злочині.



Поліція не називає ім’я загиблої, проте і ЗМІ, і журналісти у соцмережах стверджуюють, що це Антоніна Шпір, яка працювала у гардеробі Верховної Ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На кукурудзяному полі у Макарівському районі Київської області поліція знайшла тіло гардеробниці Верховної Ради. Син зниклої пенсіонерки 1 липня звернувся до Києво-Святошинського відділу поліції.За його словами, жінка напередодні поїхала на дачу у сусідній район і зникла, - пишуть Факти Пошуки тривали дві доби – тіло 66-річної пенсіонерки з ознаками насильницької смерті знайшли 4 липня на кукурудзяному полі між селищами Вільна і Юрівка Макарівського району.Попередня причина смерті – механічна асфіксія, тобто удушення. Остаточну причину буде встановлено після судово-медичної експертизи.Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство. Правоохоронці встановлюють коло підозрюваних у злочині.Поліція не називає ім’я загиблої, проте і ЗМІ, і журналісти у соцмережах стверджуюють, що це Антоніна Шпір, яка працювала у гардеробі Верховної Ради.

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