Волинські випускники відзняли кліп-прощання зі школою. ВІДЕО





Відео випускників опублікував Віктор Швець на YouTube, передає



Чуттєвий відеоролик про шкільне життя одинадцятикласників вразив чимало гостей під час випускного вечора 27 червня.



У кліпі школярі показували свої дні у навчальному закладі, комічні ситуації вдома та відпочинок у лісі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Випускники ратнівської школи № 2 відзняли креативний кліп-прощання зі школою.Відео випускників опублікувавна YouTube, передає Район.in.ua Чуттєвий відеоролик про шкільне життя одинадцятикласників вразив чимало гостей під час випускного вечора 27 червня.У кліпі школярі показували свої дні у навчальному закладі, комічні ситуації вдома та відпочинок у лісі.

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