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Волинські випускники відзняли кліп-прощання зі школою. ВІДЕО

Волинські випускники відзняли кліп-прощання зі школою. ВІДЕО
Випускники ратнівської школи № 2 відзняли креативний кліп-прощання зі школою.

Відео випускників опублікував Віктор Швець на YouTube, передає Район.in.ua.

Чуттєвий відеоролик про шкільне життя одинадцятикласників вразив чимало гостей під час випускного вечора 27 червня.

У кліпі школярі показували свої дні у навчальному закладі, комічні ситуації вдома та відпочинок у лісі.


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Теги: Волинь, ратнівська школа № 2, випускний, кліп-прощання
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