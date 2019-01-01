Волинські випускники відзняли кліп-прощання зі школою. ВІДЕО
Сьогодні, 13:49
Випускники ратнівської школи № 2 відзняли креативний кліп-прощання зі школою.
Відео випускників опублікував Віктор Швець на YouTube, передає Район.in.ua.
Чуттєвий відеоролик про шкільне життя одинадцятикласників вразив чимало гостей під час випускного вечора 27 червня.
У кліпі школярі показували свої дні у навчальному закладі, комічні ситуації вдома та відпочинок у лісі.
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Відео випускників опублікував Віктор Швець на YouTube, передає Район.in.ua.
Чуттєвий відеоролик про шкільне життя одинадцятикласників вразив чимало гостей під час випускного вечора 27 червня.
У кліпі школярі показували свої дні у навчальному закладі, комічні ситуації вдома та відпочинок у лісі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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