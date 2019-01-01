Мами волинських випускників приготували оригінальний танець. ВІДЕО
Сьогодні, 11:15
У школі міста Горохів батьки станцювали для своїх дітей-випускників.
Відео опублікувала на сторінці у Facebook мама одного з випускників Горохівської ЗОШ Валентина Магурчак, передає ВолиньUA.
«Подарунок-сюрприз для випускників 2019р. ЗОШ ім.І.Я.Франка м.Горохів. Світ чекає на вас, любі наші діти!!» – підписала пані Валентина.
Мами 11-класників станцювали під різноманітні сучасні українські пісні, чим дуже потішили своїх дітей та вразили глядачів.
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Відео опублікувала на сторінці у Facebook мама одного з випускників Горохівської ЗОШ Валентина Магурчак, передає ВолиньUA.
«Подарунок-сюрприз для випускників 2019р. ЗОШ ім.І.Я.Франка м.Горохів. Світ чекає на вас, любі наші діти!!» – підписала пані Валентина.
Мами 11-класників станцювали під різноманітні сучасні українські пісні, чим дуже потішили своїх дітей та вразили глядачів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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