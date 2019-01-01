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Мами волинських випускників приготували оригінальний танець. ВІДЕО

Мами волинських випускників приготували оригінальний танець. ВІДЕО
У школі міста Горохів батьки станцювали для своїх дітей-випускників.

Відео опублікувала на сторінці у Facebook мама одного з випускників Горохівської ЗОШ Валентина Магурчак, передає ВолиньUA.

«Подарунок-сюрприз для випускників 2019р. ЗОШ ім.І.Я.Франка м.Горохів. Світ чекає на вас, любі наші діти!!» – підписала пані Валентина.

Мами 11-класників станцювали під різноманітні сучасні українські пісні, чим дуже потішили своїх дітей та вразили глядачів.


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Теги: танець, Волинь, Горохів, школа, випускник
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