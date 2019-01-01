Мами волинських випускників приготували оригінальний танець. ВІДЕО





Відео опублікувала на сторінці у Facebook мама одного з випускників Горохівської ЗОШ Валентина Магурчак, передає



«Подарунок-сюрприз для випускників 2019р. ЗОШ ім.І.Я.Франка м.Горохів. Світ чекає на вас, любі наші діти!!» – підписала пані Валентина.



Мами 11-класників станцювали під різноманітні сучасні українські пісні, чим дуже потішили своїх дітей та вразили глядачів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У школі міста Горохів батьки станцювали для своїх дітей-випускників.Відео опублікувала на сторінці у Facebook мама одного з випускників Горохівської ЗОШ, передає ВолиньUA «Подарунок-сюрприз для випускників 2019р. ЗОШ ім.І.Я.Франка м.Горохів. Світ чекає на вас, любі наші діти!!» – підписала пані Валентина.Мами 11-класників станцювали під різноманітні сучасні українські пісні, чим дуже потішили своїх дітей та вразили глядачів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію