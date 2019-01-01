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Кому влітку пропонують найбільше роботи

Кому влітку пропонують найбільше роботи
В Україні сезонну роботу пропонують у сфері обслуговування, туризму, торгівлі. Затребувані гіди та перекладачі. Вакансій найбільше у курортних регіонах та великих містах. Водночас у сільській місцевості теж можна заробити.

За допомогу на городі дачники готові платити непогані гроші, розповів Gazeta.ua засновник компанії “Рекрутинг майбутнього” Сергій Марченко, - пише finance.ua.

“Сезонна робота триває кілька місяців. Більшість роботодавців не гарантують працівникам належного соціального захисту та стабільності. Однак готові платити більше, ніж середня зарплата на ринку праці”, – пояснює він.

За останній рік зарплата у всіх сферах у середньому зросла на 10%.

“Медики стали отримувати більше на 32%. Стільки ж до зарплати додали працівникам спортивних клубів, салонів краси. У готельно-ресторанній сфері заробітки зросли на 24%. У сфері домашнього персоналу – на 16%. Покоївкам у сезон зарплату пропонують від 8 тисяч гривень, кухарям – від 18, офіціантам, барменам – від 10 плюс чайові. Зарплату 8 тисяч гривень готові платити хатнім робітницям. Прибиральниці можуть заробляти від 7 тисяч гривень”, – каже Юлія Дрожжина, спеціаліст експертно-аналітичного центру HeadHunter.

Сезонну роботу переважно пропонують спеціалістам з досвідом від одного до трьох років та студентам.

“Улітку заробити найбільше можна або на будівництві, або у сільському господарстві. Тракторист за сезон має понад тисячу доларів у місяць. Однак далі сидить без грошей, бо елементарно немає роботи. Водночас за цю ж працю за кордоном роботодавці готові платити більше. Тому українці масово їдуть працювати у Словаччину, Польщу, Чехію. Я вже мовчу про роботу у Німеччині”, – пояснює директор рекрутингової компанії Affinity.

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Теги: робота, вакансії
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