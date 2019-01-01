вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині відбудеться фестиваль «Купальська казка»

У місті на Волині відбудеться фестиваль «Купальська казка»
На Івана Купала у Рожищі відбудеться етно-фестиваль української народної творчості «Купальська казка».

Дійство влаштовують 7 липня, – повідомили у Рожищенському районному домі «Просвіта» на своїй сторінці у Facebook.

Захід розпочнеться о 16:45 зі святкової ходи у супроводі оркестру від РД «Просвіта» до паркової зони.

Окрім цього о 17:00 годині на рожищан та гостей міста чекають виступи фольклорних колективів району та театралізація «Купальська казка». (Паркова зона). Також 0 20:00 годині відбудеться святковий концерт за участі солістів РД «Просвіта» та чоловічого вокального квартету «Акорд». (Площа Незалежності, сцена).

Закінчиться народний етно-фестиваль дискотекою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Рожище, Івана Купала, етно-фестиваль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підозрюваного у стрілянині на луцькій автомийці запроторили в СІЗО
Сьогодні, 21:08
На Рівненщині від вибуху гранати чоловікові відірвало руку
Сьогодні, 20:45
У місті на Волині відбудеться фестиваль «Купальська казка»
Сьогодні, 20:21
На Волині у задимленій квартирі не відчиняли двері: рятувальники діставалися через балкон
Сьогодні, 20:06
На новому пляжі під Луцьком вже влаштовують гавайські вечірки. ВІДЕО
Сьогодні, 19:33
Схожі новини
У рожищенській школі відгуляли випускний. ФОТО У рожищенській школі відгуляли випускний. ФОТО
26 червень, 16:26
Ягідні штруделі, французькі круасани: у місті на Волині відкрили нову кав'ярню Ягідні штруделі, французькі круасани: у місті на Волині відкрили нову кав'ярню
19 червень, 13:43
Показали, де можна скупатись у Рожищенському районі. ФОТО Показали, де можна скупатись у Рожищенському районі. ФОТО
10 червень, 16:32
На Волині призовник утік від представників військкомату. ФОТО На Волині призовник утік від представників військкомату. ФОТО
07 червень, 20:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку автомобіль збив велосипедиста: деталі аварії
04 липень, 10:21
 1
У селі на Волині людей не пускають до ставків, які орендує рибгосп. ВІДЕО
Сьогодні, 21:27
 0
Підозрюваного у стрілянині на луцькій автомийці запроторили в СІЗО
Сьогодні, 21:08
 0
На Рівненщині від вибуху гранати чоловікові відірвало руку
Сьогодні, 20:45
 0
У місті на Волині відбудеться фестиваль «Купальська казка»
Сьогодні, 20:21
 0
Медіа
відео
1/8
﻿