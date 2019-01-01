У місті на Волині відбудеться фестиваль «Купальська казка»





Дійство влаштовують 7 липня, – повідомили у



Захід розпочнеться о 16:45 зі святкової ходи у супроводі оркестру від РД «Просвіта» до паркової зони.



Окрім цього о 17:00 годині на рожищан та гостей міста чекають виступи фольклорних колективів району та театралізація «Купальська казка». (Паркова зона). Також 0 20:00 годині відбудеться святковий концерт за участі солістів РД «Просвіта» та чоловічого вокального квартету «Акорд». (Площа Незалежності, сцена).



Закінчиться народний етно-фестиваль дискотекою.



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