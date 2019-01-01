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У Луцьку спіймали поліцейського-наркоторговця: деталі затримання. ФОТО

У Луцьку спіймали поліцейського-наркоторговця: деталі затримання. ФОТО
У Луцьку викрили старшого інспектора відділення поліції, який незаконно придбав, зберігав з метою збуту та збував психотропну речовину - амфетамін.

Спецслужби встановили, що майор поліції реалізовував амфетамін на території обласного центру, - пише прес-служба СБУ у Волинській області.

Правоохоронці затримали поліцейського згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з вулиць Луцька під час реалізації чергової партії амфетаміну.

Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили у помешканні фігуранта провадження психотропні речовини.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

Заходи з викриття та блокування протиправної діяльності поліцейського проводились спільно з ДБР, підрозділом внутрішньої безпеки Національної поліції під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.

У Луцьку спіймали поліцейського-наркоторговця: деталі затримання. ФОТО
У Луцьку спіймали поліцейського-наркоторговця: деталі затримання. ФОТО
У Луцьку спіймали поліцейського-наркоторговця: деталі затримання. ФОТО
У Луцьку спіймали поліцейського-наркоторговця: деталі затримання. ФОТО
У Луцьку спіймали поліцейського-наркоторговця: деталі затримання. ФОТО

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Теги: амфетамін, наркоторговець, поліцейський, Луцьк
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