«Це відверта брехня», – замкерівника Луцького МПД ДП «Укрспирт» про звинувачення у смороді
Сьогодні, 13:00
Заступник керівника Луцького МПД ДП «Укрспирт» Олег Гушинець спростував закиди, що ширяться мережею Facebook стосовно смороду у місті від діяльності підприємства.
Про це він розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
Так, учора, 4 липня, у спільноті «Сморід у Луцьку» Олександр Романюк опублікував пост, де йдеться про те, що ще одним джерелом неприємних запахів може бути Луцький МПД ДП «Укрспирт». Мовляв, Луцький спиртогорілчаний комбінат за технологією виробництва нічим не відрізняється, і в результаті переробки отримує ту ж саму барду.
Утім, Олег Гушинець каже, що такий інформаційний «вкид» не що інше, як провокація і брехня.
«Наш завод виробляє етиловий спирт із зернових культур і при цьому ніякі специфічні запахи не утворюються. Раніше ми зливали барду у спеціально відведені бункери і її купували фермери, бо годували худобу. Зараз ми виробляємо барду у вологий концентрат, висушуємо і також продаємо для подальшого виготовлення з неї комбікормів. Тому всі звинувачення у смороді – відверта брехня», - відзначив заступник керівника Луцького МПД ДП «Укрспирт».
Нагадаємо, на місці скиду відходів «Біо-Пеком» – «мертва» рослинність і нестерпний сморід.
Окрім того, за словами Олега Гушинця, попри нещодавні перевірки, які підтвердили відсутність будь-якого відхилення від передбачених норм, сьогодні на підприємство запросили лабораторію «Луцькводоканалу», що відібрала проби зливів, води на території всього заводу.
«Ми можемо запросити до нас будь-яку інстанцію, активістів, аби вони пересвідчилися у відсутності неприємних запахів на підприємстві. Біля нього живуть люди і за весь час діяльності не було жодної претензії чи скарги як щодо смороду, так і стосовно якихось інших причин», - додав він.
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Про це він розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
Так, учора, 4 липня, у спільноті «Сморід у Луцьку» Олександр Романюк опублікував пост, де йдеться про те, що ще одним джерелом неприємних запахів може бути Луцький МПД ДП «Укрспирт». Мовляв, Луцький спиртогорілчаний комбінат за технологією виробництва нічим не відрізняється, і в результаті переробки отримує ту ж саму барду.
Утім, Олег Гушинець каже, що такий інформаційний «вкид» не що інше, як провокація і брехня.
«Наш завод виробляє етиловий спирт із зернових культур і при цьому ніякі специфічні запахи не утворюються. Раніше ми зливали барду у спеціально відведені бункери і її купували фермери, бо годували худобу. Зараз ми виробляємо барду у вологий концентрат, висушуємо і також продаємо для подальшого виготовлення з неї комбікормів. Тому всі звинувачення у смороді – відверта брехня», - відзначив заступник керівника Луцького МПД ДП «Укрспирт».
Нагадаємо, на місці скиду відходів «Біо-Пеком» – «мертва» рослинність і нестерпний сморід.
Окрім того, за словами Олега Гушинця, попри нещодавні перевірки, які підтвердили відсутність будь-якого відхилення від передбачених норм, сьогодні на підприємство запросили лабораторію «Луцькводоканалу», що відібрала проби зливів, води на території всього заводу.
«Ми можемо запросити до нас будь-яку інстанцію, активістів, аби вони пересвідчилися у відсутності неприємних запахів на підприємстві. Біля нього живуть люди і за весь час діяльності не було жодної претензії чи скарги як щодо смороду, так і стосовно якихось інших причин», - додав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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