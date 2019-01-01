вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Це відверта брехня», – замкерівника Луцького МПД ДП «Укрспирт» про звинувачення у смороді

«Це відверта брехня», – замкерівника Луцького МПД ДП «Укрспирт» про звинувачення у смороді
Заступник керівника Луцького МПД ДП «Укрспирт» Олег Гушинець спростував закиди, що ширяться мережею Facebook стосовно смороду у місті від діяльності підприємства.

Про це він розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.

Так, учора, 4 липня, у спільноті «Сморід у Луцьку» Олександр Романюк опублікував пост, де йдеться про те, що ще одним джерелом неприємних запахів може бути Луцький МПД ДП «Укрспирт». Мовляв, Луцький спиртогорілчаний комбінат за технологією виробництва нічим не відрізняється, і в результаті переробки отримує ту ж саму барду.

Утім, Олег Гушинець каже, що такий інформаційний «вкид» не що інше, як провокація і брехня.
«Це відверта брехня», – замкерівника Луцького МПД ДП «Укрспирт» про звинувачення у смороді

«Наш завод виробляє етиловий спирт із зернових культур і при цьому ніякі специфічні запахи не утворюються. Раніше ми зливали барду у спеціально відведені бункери і її купували фермери, бо годували худобу. Зараз ми виробляємо барду у вологий концентрат, висушуємо і також продаємо для подальшого виготовлення з неї комбікормів. Тому всі звинувачення у смороді – відверта брехня», - відзначив заступник керівника Луцького МПД ДП «Укрспирт».

Нагадаємо, на місці скиду відходів «Біо-Пеком» – «мертва» рослинність і нестерпний сморід.

Окрім того, за словами Олега Гушинця, попри нещодавні перевірки, які підтвердили відсутність будь-якого відхилення від передбачених норм, сьогодні на підприємство запросили лабораторію «Луцькводоканалу», що відібрала проби зливів, води на території всього заводу.

«Ми можемо запросити до нас будь-яку інстанцію, активістів, аби вони пересвідчилися у відсутності неприємних запахів на підприємстві. Біля нього живуть люди і за весь час діяльності не було жодної претензії чи скарги як щодо смороду, так і стосовно якихось інших причин», - додав він.
Офіційна позиція Луцького МПД ДП «Укрспирт»
Офіційна позиція Луцького МПД ДП «Укрспирт»


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцький МПД ДП «Укрспирт», спростування, сморід
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На автодорозі «Київ-Ковель» – масштабна аварія: є потерпілі.ФОТО
Сьогодні, 13:28
Дематюкація мови: що про це думають лучани. ВІДЕО
Сьогодні, 13:16
«Це відверта брехня», – замкерівника Луцького МПД ДП «Укрспирт» про звинувачення у смороді
Сьогодні, 13:00
У Києві в квартирі вибухнула мультиварка: постраждали жінка з дитиною
Сьогодні, 12:56
Лучан кличуть на фестиваль пива і м’яса до замку Любарта
Сьогодні, 12:38
Схожі новини
Знайшли ще одні джерела смороду у Луцьку Знайшли ще одні джерела смороду у Луцьку
Сьогодні, 09:26
У Луцьку бізнес закликають не вестися на провокації і не зливати «нічийні» смердючки У Луцьку бізнес закликають не вестися на провокації і не зливати «нічийні» смердючки
04 липень, 09:21
«Хочу дихати»: у волинському місті через сморід організовують «віче» «Хочу дихати»: у волинському місті через сморід організовують «віче»
03 липень, 21:47
Лучани зібрали понад 8 тисяч підписів, аби Мінекології перевірило завод «Біо Пек» через сморід Лучани зібрали понад 8 тисяч підписів, аби Мінекології перевірило завод «Біо Пек» через сморід
03 липень, 17:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку автомобіль збив велосипедиста: деталі аварії
04 липень, 10:21
 1
Волинські дорожники розпочали ремонт покриття у Ковельському районі
Сьогодні, 14:02
 0
Затримали ще одного підозрюваного у смертельній стрілянині на Набережній у Луцьку
Сьогодні, 13:51
 0
Оздоровчий табір, у якому масово потруїлись діти, закрили на карантин
Сьогодні, 13:50
 0
Волинські випускники відзняли кліп-прощання зі школою. ВІДЕО
Сьогодні, 13:49
 0
Медіа
відео
1/8
﻿