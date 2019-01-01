У Луцьку п'яний водій спричинив аварію та втік





Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.



Нетверезого винуватця виявили і затримали патрульні.



Також вони встановили, що номерні знаки не належать автомобілеві Volkswagen Golf, на якому вчинили аварію.



На громадянина оформили 3 постанови та 2 протоколи за скоєні порушення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Конякіна п'яний водій на автомобілі Volkswagen зіткнувся з іншим водієм та зник з місця пригоди.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.Нетверезого винуватця виявили і затримали патрульні.Також вони встановили, що номерні знаки не належать автомобілеві Volkswagen Golf, на якому вчинили аварію.На громадянина оформили 3 постанови та 2 протоколи за скоєні порушення.

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