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У Луцьку п'яний водій спричинив аварію та втік

У Луцьку п'яний водій спричинив аварію та втік
У Луцьку на вулиці Конякіна п'яний водій на автомобілі Volkswagen зіткнувся з іншим водієм та зник з місця пригоди.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

Нетверезого винуватця виявили і затримали патрульні.

Також вони встановили, що номерні знаки не належать автомобілеві Volkswagen Golf, на якому вчинили аварію.

На громадянина оформили 3 постанови та 2 протоколи за скоєні порушення.

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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