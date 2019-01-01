У Луцьку п'яний водій спричинив аварію та втік
Сьогодні, 11:52
У Луцьку на вулиці Конякіна п'яний водій на автомобілі Volkswagen зіткнувся з іншим водієм та зник з місця пригоди.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Нетверезого винуватця виявили і затримали патрульні.
Також вони встановили, що номерні знаки не належать автомобілеві Volkswagen Golf, на якому вчинили аварію.
На громадянина оформили 3 постанови та 2 протоколи за скоєні порушення.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Нетверезого винуватця виявили і затримали патрульні.
Також вони встановили, що номерні знаки не належать автомобілеві Volkswagen Golf, на якому вчинили аварію.
На громадянина оформили 3 постанови та 2 протоколи за скоєні порушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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