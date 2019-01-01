Втікав від патрульних і матюкався: у Луцьку затримали п’яного водія. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:59
У Луцьку патрульні затримали водія, який п’яним їздив містом.
Інцидент трапився учора, 4 липня, приблизно о 21 години, - інформує патрульна поліція Волинської області.
"Луцькі патрульні отримали виклик, що на перехресті вулиць Огієнка-Савури особа на невідомому транспортному засобі чорного кольору здійснює різкі маневри на дорозі, вдаряється об бордюри, наїжджає на перешкоди", - йдеться у повідомлені.
Заявники повідомили, що водій направився на Клима Савури, у двір будинку, де заховався. На місці події його виявили патрульні.
Добровільно вийти та поспілкуватись з поліцейськими чоловік відмовлявся і навіть намагався втекти з місця пригоди, однак був затриманий. При цьому чинив злісну непокору правоохоронцям та виражався нецензурною лайкою.
У результаті на нього оформили 4 протоколи та 1 постанову. Тепер 51-річному порушнику загрожують численні штрафи і позбавлення права керування, якщо таке рішення прийме суд.
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Інцидент трапився учора, 4 липня, приблизно о 21 години, - інформує патрульна поліція Волинської області.
"Луцькі патрульні отримали виклик, що на перехресті вулиць Огієнка-Савури особа на невідомому транспортному засобі чорного кольору здійснює різкі маневри на дорозі, вдаряється об бордюри, наїжджає на перешкоди", - йдеться у повідомлені.
Заявники повідомили, що водій направився на Клима Савури, у двір будинку, де заховався. На місці події його виявили патрульні.
Добровільно вийти та поспілкуватись з поліцейськими чоловік відмовлявся і навіть намагався втекти з місця пригоди, однак був затриманий. При цьому чинив злісну непокору правоохоронцям та виражався нецензурною лайкою.
У результаті на нього оформили 4 протоколи та 1 постанову. Тепер 51-річному порушнику загрожують численні штрафи і позбавлення права керування, якщо таке рішення прийме суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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