Втікав від патрульних і матюкався: у Луцьку затримали п’яного водія. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку патрульні затримали водія, який п’яним їздив містом.Інцидент трапився учора, 4 липня, приблизно о 21 години, - інформує патрульна поліція Волинської області."Луцькі патрульні отримали виклик, що на перехресті вулиць Огієнка-Савури особа на невідомому транспортному засобі чорного кольору здійснює різкі маневри на дорозі, вдаряється об бордюри, наїжджає на перешкоди", - йдеться у повідомлені.Заявники повідомили, що водій направився на Клима Савури, у двір будинку, де заховався. На місці події його виявили патрульні.Добровільно вийти та поспілкуватись з поліцейськими чоловік відмовлявся і навіть намагався втекти з місця пригоди, однак був затриманий. При цьому чинив злісну непокору правоохоронцям та виражався нецензурною лайкою.У результаті на нього оформили 4 протоколи та 1 постанову. Тепер 51-річному порушнику загрожують численні штрафи і позбавлення права керування, якщо таке рішення прийме суд.