У волинську селі злодії розібрали хату, щоб зробити альтанку
Сьогодні, 12:34
У селищі Мар’янівці Горохівського району невідомі розібрали хату: зняли з неї шифер, пошкодили дерев’яне покриття, вікна, двері, розібрали цегляну піч.
Про це заявив житель села Брани, – пише «Волинь Нова».
За попередньою інформацію, наробивши шкоди 45-річному господареві, злодії за його рахунок вирішили частково відремонтувати альтанку неподалік.
Суму збитків встановлюють.
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Про це заявив житель села Брани, – пише «Волинь Нова».
За попередньою інформацію, наробивши шкоди 45-річному господареві, злодії за його рахунок вирішили частково відремонтувати альтанку неподалік.
Суму збитків встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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