У волинську селі злодії розібрали хату, щоб зробити альтанку





Про це заявив житель села Брани, – пише



За попередньою інформацію, наробивши шкоди 45-річному господареві, злодії за його рахунок вирішили частково відремонтувати альтанку неподалік.



Суму збитків встановлюють.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Мар’янівці Горохівського району невідомі розібрали хату: зняли з неї шифер, пошкодили дерев’яне покриття, вікна, двері, розібрали цегляну піч.Про це заявив житель села Брани, – пише «Волинь Нова» За попередньою інформацію, наробивши шкоди 45-річному господареві, злодії за його рахунок вирішили частково відремонтувати альтанку неподалік.Суму збитків встановлюють.

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