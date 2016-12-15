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У волинську селі злодії розібрали хату, щоб зробити альтанку

У волинську селі злодії розібрали хату, щоб зробити альтанку
У селищі Мар’янівці Горохівського району невідомі розібрали хату: зняли з неї шифер, пошкодили дерев’яне покриття, вікна, двері, розібрали цегляну піч.

Про це заявив житель села Брани, – пише «Волинь Нова».

За попередньою інформацію, наробивши шкоди 45-річному господареві, злодії за його рахунок вирішили частково відремонтувати альтанку неподалік.

Суму збитків встановлюють.


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Теги: Волинь, Горохівщина, злодії, розібрали хату, альтанка
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