Синоптик розповіла, якою буде погода на Івана Купала

В Україні на свято Івана Купала, 7 липня, практично на більшості територій України очікуються дощі та зниження температури.Про це на своїй сторінці у facebook написала синоптикЗавтра, 6 липня, очікується +23+26 градусів, на півдні до +28 градусів."Найближчої ночі, на суботу, дощі та грози пройдуть на Півдні, у Чернівецькій, Івано-Франківській областях, а також смуга дощів витягнеться через Кіровоградську, Полтавську області до Сумщини та Харківщини. Це - вночі", - йдеться у дописі.За словами синоптика, завтра, 6 липня, вдень опади ймовірні на Сході та місцями в західних областях.У неділю, 7 липня, на Івана, короткочасні дощі з грозами очікуються на Заході та Півночі України, а ввечері у неділю підійдуть до центральної частини. На решті території буде без опадів.