Синоптик розповіла, якою буде погода на Івана Купала
Сьогодні, 12:08
В Україні на свято Івана Купала, 7 липня, практично на більшості територій України очікуються дощі та зниження температури.
Про це на своїй сторінці у facebook написала синоптик Наталка Діденко.
Завтра, 6 липня, очікується +23+26 градусів, на півдні до +28 градусів.
"Найближчої ночі, на суботу, дощі та грози пройдуть на Півдні, у Чернівецькій, Івано-Франківській областях, а також смуга дощів витягнеться через Кіровоградську, Полтавську області до Сумщини та Харківщини. Це - вночі", - йдеться у дописі.
За словами синоптика, завтра, 6 липня, вдень опади ймовірні на Сході та місцями в західних областях.
У неділю, 7 липня, на Івана, короткочасні дощі з грозами очікуються на Заході та Півночі України, а ввечері у неділю підійдуть до центральної частини. На решті території буде без опадів.
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Про це на своїй сторінці у facebook написала синоптик Наталка Діденко.
Завтра, 6 липня, очікується +23+26 градусів, на півдні до +28 градусів.
"Найближчої ночі, на суботу, дощі та грози пройдуть на Півдні, у Чернівецькій, Івано-Франківській областях, а також смуга дощів витягнеться через Кіровоградську, Полтавську області до Сумщини та Харківщини. Це - вночі", - йдеться у дописі.
За словами синоптика, завтра, 6 липня, вдень опади ймовірні на Сході та місцями в західних областях.
У неділю, 7 липня, на Івана, короткочасні дощі з грозами очікуються на Заході та Півночі України, а ввечері у неділю підійдуть до центральної частини. На решті території буде без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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