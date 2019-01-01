У Луцьку обмежать рух транспорту на Молоді
Сьогодні, 09:15
У Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на проспекті Молоді.
Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.
Відтак, рух транспорту в проїзді між будинками № 10 та № 12 на проспекті Молоді зупинять з 09:00 8 липня до завершення робіт.
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Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.
Відтак, рух транспорту в проїзді між будинками № 10 та № 12 на проспекті Молоді зупинять з 09:00 8 липня до завершення робіт.
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