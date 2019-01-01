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У Луцьку обмежать рух транспорту на Молоді

У Луцьку обмежать рух транспорту на Молоді
У Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на проспекті Молоді.

Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.

Відтак, рух транспорту в проїзді між будинками № 10 та № 12 на проспекті Молоді зупинять з 09:00 8 липня до завершення робіт.

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Теги: рух, перекриття, Луцьк
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