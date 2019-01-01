вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку тимчасово перекриють рух на Молоді

У Луцьку тимчасово перекриють рух на Молоді
У Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на проспекті Молоді.

Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.

Відтак, рух транспорту в проїзді між будинками № 10 та № 12 на проспекті Молоді зупинять з 09: 00 8 липня до завершення робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рух, перекриття, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку тимчасово перекриють рух на Молоді
Сьогодні, 12:18
Синоптик розповіла, якою буде погода на Івана Купала
Сьогодні, 12:08
Втікав від патрульних і матюкався: у Луцьку затримали п’яного водія. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:59
У Луцьку п'яний водій спричинив аварію та втік
Сьогодні, 11:52
У Луцьку спіймали поліцейського-наркоторговця: деталі затримання. ФОТО
Сьогодні, 11:42
Схожі новини
У Луцьку перекриють центр міста У Луцьку перекриють центр міста
26 червень, 14:40
У Луцьку перекриють рух на одній вулиці У Луцьку перекриють рух на одній вулиці
20 червень, 10:27
У Луцьку біля Старого ринку призупинять рух транспорту У Луцьку біля Старого ринку призупинять рух транспорту
18 червень, 09:40
У Луцьку перекриють рух проспектом Президента Грушевського У Луцьку перекриють рух проспектом Президента Грушевського
07 червень, 19:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку автомобіль збив велосипедиста: деталі аварії
04 липень, 10:21
 1
У Луцьку тимчасово перекриють рух на Молоді
Сьогодні, 12:18
 0
Синоптик розповіла, якою буде погода на Івана Купала
Сьогодні, 12:08
 0
Втікав від патрульних і матюкався: у Луцьку затримали п’яного водія. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:59
 0
У Луцьку п'яний водій спричинив аварію та втік
Сьогодні, 11:52
 0
Медіа
відео
1/8
﻿