У Луцьку тимчасово перекриють рух на Молоді





Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.



Відтак, рух транспорту в проїзді між будинками № 10 та № 12 на проспекті Молоді зупинять з 09: 00 8 липня до завершення робіт.



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