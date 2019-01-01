Затримали ще одного підозрюваного у смертельній стрілянині на Набережній у Луцьку
Сьогодні, 13:51
Поліцейські затримали одного з підозрюваних у стрілянині на автомийці, що на вулиці Набережній у Луцьку.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
Відомо, що працівники слідчого управління та оперативні підрозділи волинської поліції затримали чоловіка у Київській області. Раніше він перебував у розшуку.
Сьогодні, 5 липня, Луцький міськрайонний суд обиратиме йому міру запобіжного заходу.
Нагадаємо, стрілянина, у якій був один загиблий і поранені, сталася у Луцьку 5 листопада минулого року. У стрілянині, зокрема, поранили і відомого у Луцьку кримінального авторитета Аслана.
Двом обвинуваченим - Тимуру Байрамову та Дмитру Нагайчуку – дали два роки умовно, тобто випустили на волю. Натомість ще двом – Олександру Барташуку та Михайлу Ількуну – замість убивства інкримінують «хуліганку». Суди щодо них тривають.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
Відомо, що працівники слідчого управління та оперативні підрозділи волинської поліції затримали чоловіка у Київській області. Раніше він перебував у розшуку.
Сьогодні, 5 липня, Луцький міськрайонний суд обиратиме йому міру запобіжного заходу.
Нагадаємо, стрілянина, у якій був один загиблий і поранені, сталася у Луцьку 5 листопада минулого року. У стрілянині, зокрема, поранили і відомого у Луцьку кримінального авторитета Аслана.
Двом обвинуваченим - Тимуру Байрамову та Дмитру Нагайчуку – дали два роки умовно, тобто випустили на волю. Натомість ще двом – Олександру Барташуку та Михайлу Ількуну – замість убивства інкримінують «хуліганку». Суди щодо них тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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