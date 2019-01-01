У Києві в квартирі вибухнула мультиварка: постраждали жінка з дитиною





Як повідомили медики, інцидент трапився в квартирі по вул. Академіка Писаржевського в Голосіївському районі, - пише обозреватель.



В результаті дитина отримала опіки ноги і руки (4% площі тіла), а її мати – опіки тулуба, живота і рук (6% площі тіла).

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