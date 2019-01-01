Дематюкація мови: що про це думають лучани. ВІДЕО
Сьогодні, 13:16
У Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо протидії лихослів’ю. Журналісти розпитали лучан, як вони ставляться до такої ініціативи.
Про йдеться в сюжеті 12 каналу.
Нагадаємо, що депутатка Ольга Богомолець пропонує обмежити використання нецензурної лексики публічними особами. За кожен матюк, сказаний в телеефірі або на сцені – штраф, виправні роботи або ж навіть арешт. Опитані лучани до такої ініціативи ставляться позитивно.
У пояснювальній записці автори кажуть – матюки вживають психологічно слабкі люди.
А от волинський психолог Антоній Мельник каже – справа тут не у проблемах психіки.
За таку невихованість і нині є адмінвідповідальність. Вживання матюків прирівнюється до дрібного хуліганства. Але законопроект це покарання посилює.
За лайку на телебаченні або ж у публічних місцях загрожуватиме штраф до 1275 гривень, до 60 годин громадських робіт, а також виправні роботи терміном до двох місяців. Максимальне покарання – арешт на 15 діб.
Нині законопроект перебуває на розгляді комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Верховної Ради. Тож слово за народними обранцями.
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Про йдеться в сюжеті 12 каналу.
Нагадаємо, що депутатка Ольга Богомолець пропонує обмежити використання нецензурної лексики публічними особами. За кожен матюк, сказаний в телеефірі або на сцені – штраф, виправні роботи або ж навіть арешт. Опитані лучани до такої ініціативи ставляться позитивно.
У пояснювальній записці автори кажуть – матюки вживають психологічно слабкі люди.
А от волинський психолог Антоній Мельник каже – справа тут не у проблемах психіки.
За таку невихованість і нині є адмінвідповідальність. Вживання матюків прирівнюється до дрібного хуліганства. Але законопроект це покарання посилює.
За лайку на телебаченні або ж у публічних місцях загрожуватиме штраф до 1275 гривень, до 60 годин громадських робіт, а також виправні роботи терміном до двох місяців. Максимальне покарання – арешт на 15 діб.
Нині законопроект перебуває на розгляді комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Верховної Ради. Тож слово за народними обранцями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Для других - сброс эмоционального состояния, разрядка
Запретить? научить ругаться словами "Чтоб тебя петух клюнул?" - бред.........очередной бред бездельников-депутатов. Лучше бы более ёмкие проблемы житейские решали, лучше бы принимали законы чтоб не превращать людей в нищих рабов.
Авторица законопроекта наверно в детстве с кроватки упала и в её пустую звонкую головку несмышлёную ПЕТУХ КЛЮНУЛ ГАМБУРСКИЙ