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Дематюкація мови: що про це думають лучани. ВІДЕО

Дематюкація мови: що про це думають лучани. ВІДЕО
У Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо протидії лихослів’ю. Журналісти розпитали лучан, як вони ставляться до такої ініціативи.

Про йдеться в сюжеті 12 каналу.

Нагадаємо, що депутатка Ольга Богомолець пропонує обмежити використання нецензурної лексики публічними особами. За кожен матюк, сказаний в телеефірі або на сцені – штраф, виправні роботи або ж навіть арешт. Опитані лучани до такої ініціативи ставляться позитивно.

У пояснювальній записці автори кажуть – матюки вживають психологічно слабкі люди.

А от волинський психолог Антоній Мельник каже – справа тут не у проблемах психіки.

За таку невихованість і нині є адмінвідповідальність. Вживання матюків прирівнюється до дрібного хуліганства. Але законопроект це покарання посилює.

За лайку на телебаченні або ж у публічних місцях загрожуватиме штраф до 1275 гривень, до 60 годин громадських робіт, а також виправні роботи терміном до двох місяців. Максимальне покарання – арешт на 15 діб.

Нині законопроект перебуває на розгляді комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Верховної Ради. Тож слово за народними обранцями.


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Теги: Дематюкація, мова, опитування, лучани
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Коментарі 3
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Ну всьо, 3,14здець кар'єри Кварцяного !
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Для некоторых разговаривать матом - привычка или болезнь сродни курению - трудно излечимый вопрос. Ограничивать себя такие сквернословы навряд ли смогут.
Для других - сброс эмоционального состояния, разрядка

Запретить? научить ругаться словами "Чтоб тебя петух клюнул?" - бред.........очередной бред бездельников-депутатов. Лучше бы более ёмкие проблемы житейские решали, лучше бы принимали законы чтоб не превращать людей в нищих рабов.

Авторица законопроекта наверно в детстве с кроватки упала и в её пустую звонкую головку несмышлёную ПЕТУХ КЛЮНУЛ ГАМБУРСКИЙ
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Її вигляд і роботу без матів не описати.
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