Дематюкація мови: що про це думають лучани. ВІДЕО





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Нагадаємо, що депутатка Ольга Богомолець пропонує обмежити використання нецензурної лексики публічними особами. За кожен матюк, сказаний в телеефірі або на сцені – штраф, виправні роботи або ж навіть арешт. Опитані лучани до такої ініціативи ставляться позитивно.



У пояснювальній записці автори кажуть – матюки вживають психологічно слабкі люди.



А от волинський психолог Антоній Мельник каже – справа тут не у проблемах психіки.



За таку невихованість і нині є адмінвідповідальність. Вживання матюків прирівнюється до дрібного хуліганства. Але законопроект це покарання посилює.



За лайку на телебаченні або ж у публічних місцях загрожуватиме штраф до 1275 гривень, до 60 годин громадських робіт, а також виправні роботи терміном до двох місяців. Максимальне покарання – арешт на 15 діб.



Нині законопроект перебуває на розгляді комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Верховної Ради. Тож слово за народними обранцями.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо протидії лихослів’ю. Журналісти розпитали лучан, як вони ставляться до такої ініціативи.Про йдеться в сюжеті 12 каналу Нагадаємо, що депутаткапропонує обмежити використання нецензурної лексики публічними особами. За кожен матюк, сказаний в телеефірі або на сцені – штраф, виправні роботи або ж навіть арешт. Опитані лучани до такої ініціативи ставляться позитивно.У пояснювальній записці автори кажуть – матюки вживають психологічно слабкі люди.А от волинський психологкаже – справа тут не у проблемах психіки.За таку невихованість і нині є адмінвідповідальність. Вживання матюків прирівнюється до дрібного хуліганства. Але законопроект це покарання посилює.За лайку на телебаченні або ж у публічних місцях загрожуватиме штраф до 1275 гривень, до 60 годин громадських робіт, а також виправні роботи терміном до двох місяців. Максимальне покарання – арешт на 15 діб.Нині законопроект перебуває на розгляді комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Верховної Ради. Тож слово за народними обранцями.

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