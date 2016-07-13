Оздоровчий табір, у якому масово потруїлись діти, закрили на карантин





Ранком з лікарні виписали 16 маленьких пацієнтів, яких ушпиталили у понеділок. В стаціонарі залишаються 8 дітей та один вихователь, йдеться в сюжеті ТСН, передає



Нагадаємо, повідомлення до поліції про те, що отруїлось 16 дітей, надійшло 1 липня



Що викликало кишкову інфекцію, буде відомо уже сьогодні, за результатами аналізів. Окрім того, комісія виявила порушення санітарних норм у таборі. Діти учасників ООС, сироти, та з багатодітних родин окрім їжі, скаржилися на умови проживання. Їх поселили в приміщення з дірявими стінами, гнилими матрацами та іржавою сантехнікою. Справою займається поліція.



Нагадаємо, перші симптоми отруєння - нудота, температура, біль у животі - у дітей з'явились кілька днів тому. Усі скаржились на неякісну їжу. У таборі намагалися приховати недугу дітей, "швидку" викликали лише після того, як втрутились батьки. До лікарні одразу забрали 16 вихованців. Після розголосу на місце прибула спеціальна комісія.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У таборі «Салют», що у Коблевому, масово потруїлись діти. Наразі роботу закладу припинили.Ранком з лікарні виписали 16 маленьких пацієнтів, яких ушпиталили у понеділок. В стаціонарі залишаються 8 дітей та один вихователь, йдеться в сюжеті ТСН, передає УНН Нагадаємо,Що викликало кишкову інфекцію, буде відомо уже сьогодні, за результатами аналізів. Окрім того, комісія виявила порушення санітарних норм у таборі. Діти учасників ООС, сироти, та з багатодітних родин окрім їжі, скаржилися на умови проживання. Їх поселили в приміщення з дірявими стінами, гнилими матрацами та іржавою сантехнікою. Справою займається поліція.Нагадаємо, перші симптоми отруєння - нудота, температура, біль у животі - у дітей з'явились кілька днів тому. Усі скаржились на неякісну їжу. У таборі намагалися приховати недугу дітей, "швидку" викликали лише після того, як втрутились батьки. До лікарні одразу забрали 16 вихованців. Після розголосу на місце прибула спеціальна комісія.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію