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Оздоровчий табір, у якому масово потруїлись діти, закрили на карантин

Оздоровчий табір, у якому масово потруїлись діти, закрили на карантин
У таборі «Салют», що у Коблевому, масово потруїлись діти. Наразі роботу закладу припинили.

Ранком з лікарні виписали 16 маленьких пацієнтів, яких ушпиталили у понеділок. В стаціонарі залишаються 8 дітей та один вихователь, йдеться в сюжеті ТСН, передає УНН.

Нагадаємо, повідомлення до поліції про те, що отруїлось 16 дітей, надійшло 1 липня

Що викликало кишкову інфекцію, буде відомо уже сьогодні, за результатами аналізів. Окрім того, комісія виявила порушення санітарних норм у таборі. Діти учасників ООС, сироти, та з багатодітних родин окрім їжі, скаржилися на умови проживання. Їх поселили в приміщення з дірявими стінами, гнилими матрацами та іржавою сантехнікою. Справою займається поліція.

Нагадаємо, перші симптоми отруєння - нудота, температура, біль у животі - у дітей з'явились кілька днів тому. Усі скаржились на неякісну їжу. У таборі намагалися приховати недугу дітей, "швидку" викликали лише після того, як втрутились батьки. До лікарні одразу забрали 16 вихованців. Після розголосу на місце прибула спеціальна комісія.


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Теги: табір, отруєння
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