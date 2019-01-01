Волинські дорожники розпочали ремонт покриття у Ковельському районі
Сьогодні, 14:02
Розпочали ремонт ділянки дороги Скулин – Стеблі Колодяжненської громади.
Про це пише ПроКовель із посиланням на сайт ОТГ.
Зазначають, що дорога вже давно потребувала ремонту, але почали над нею працювати лише зараз, коли надійшли кошти з обласного бюджету.
Також хід виконання дорожніх робіт перевірив сільський голова Віталій Кашик.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ремонтують дорогу між райцентрами Рожище і Ківерці. ФОТО
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Про це пише ПроКовель із посиланням на сайт ОТГ.
Зазначають, що дорога вже давно потребувала ремонту, але почали над нею працювати лише зараз, коли надійшли кошти з обласного бюджету.
Також хід виконання дорожніх робіт перевірив сільський голова Віталій Кашик.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ремонтують дорогу між райцентрами Рожище і Ківерці. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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