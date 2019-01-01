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Волинські дорожники розпочали ремонт покриття у Ковельському районі

Волинські дорожники розпочали ремонт покриття у Ковельському районі
Розпочали ремонт ділянки дороги Скулин – Стеблі Колодяжненської громади.

Про це пише ПроКовель із посиланням на сайт ОТГ.

Зазначають, що дорога вже давно потребувала ремонту, але почали над нею працювати лише зараз, коли надійшли кошти з обласного бюджету.

Також хід виконання дорожніх робіт перевірив сільський голова Віталій Кашик.

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Волинські дорожники розпочали ремонт покриття у Ковельському районі
Волинські дорожники розпочали ремонт покриття у Ковельському районі

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Теги: дорога, Волинь, облавтодор, ремонт
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