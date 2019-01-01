Щоб сховатися, змінив зовнішність: деталі про причетного до смертельної стрілянини у Луцьку
Сьогодні, 14:11
Один із підозрюваних у стрілянині на луцькій автомийці змінив зовнішність, щоб сховатись від правоохоронних органів.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, нещодавно спіймали ще одного підозрюваного у смертельній стрілянині на мийці у Луцьку.
За інформацією поліції, підозрюваному 37 років, він – мешканець Києва. Переховуючись від правоохоронців, зловмисник змінив зовнішність. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб.
Зазначимо, що стрілянина, у якій був один загиблий і поранені, сталася у Луцьку 5 листопада минулого року. У стрілянині, зокрема, поранили і відомого у Луцьку кримінального авторитета Аслана.
Двом обвинуваченим - Тимуру Байрамову та Дмитру Нагайчуку – дали два роки умовно, тобто випустили на волю. Натомість ще двом – Олександру Барташуку та Михайлу Ількуну – замість убивства інкримінують «хуліганку». Суди щодо них тривають.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, нещодавно спіймали ще одного підозрюваного у смертельній стрілянині на мийці у Луцьку.
За інформацією поліції, підозрюваному 37 років, він – мешканець Києва. Переховуючись від правоохоронців, зловмисник змінив зовнішність. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб.
Зазначимо, що стрілянина, у якій був один загиблий і поранені, сталася у Луцьку 5 листопада минулого року. У стрілянині, зокрема, поранили і відомого у Луцьку кримінального авторитета Аслана.
Двом обвинуваченим - Тимуру Байрамову та Дмитру Нагайчуку – дали два роки умовно, тобто випустили на волю. Натомість ще двом – Олександру Барташуку та Михайлу Ількуну – замість убивства інкримінують «хуліганку». Суди щодо них тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Щоб сховатися, змінив зовнішність: деталі про причетного до смертельної стрілянини у Луцьку
Сьогодні, 14:11