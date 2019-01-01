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Щоб сховатися, змінив зовнішність: деталі про причетного до смертельної стрілянини у Луцьку

Щоб сховатися, змінив зовнішність: деталі про причетного до смертельної стрілянини у Луцьку
Один із підозрюваних у стрілянині на луцькій автомийці змінив зовнішність, щоб сховатись від правоохоронних органів.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, нещодавно спіймали ще одного підозрюваного у смертельній стрілянині на мийці у Луцьку.

За інформацією поліції, підозрюваному 37 років, він – мешканець Києва. Переховуючись від правоохоронців, зловмисник змінив зовнішність. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб.

Зазначимо, що стрілянина, у якій був один загиблий і поранені, сталася у Луцьку 5 листопада минулого року. У стрілянині, зокрема, поранили і відомого у Луцьку кримінального авторитета Аслана.

Двом обвинуваченим - Тимуру Байрамову та Дмитру Нагайчуку дали два роки умовно, тобто випустили на волю. Натомість ще двом – Олександру Барташуку та Михайлу Ількуну – замість убивства інкримінують «хуліганку». Суди щодо них тривають.

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Теги: стрілянина, Луцьк, Набережна, суд, поліція
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