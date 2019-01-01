У медичному центрі під Луцьком могли б «запрограмовувати» стать майбутньої дитини

Вадим Петровський розповів, що в очолюваній ним лікарській установі могли б виконувати так зване «запрограмовування» статі майбутньої дитини. Утім, цього не роблять з певних причин.



Про це він розповів в інтерв’ю виданню



За словами Петровського, у «Боголюбах» не здійснюють цього з морально-етичних міркувань.



"Наші фахівці без проблем могли б виконувати і таку селекцію. Але це означає втручатися в геном людини. Ми не робимо цього з морально-етичних міркувань: не хочемо втручатися в Божу справу", - сказав лікар.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинський гінеколог розповів, коли подружжю треба йти до лікаря, якщо не виходить завагітніти

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий на Волині гінеколог і директор медичного центру «Боголюби»розповів, що в очолюваній ним лікарській установі могли б виконувати так зване «запрограмовування» статі майбутньої дитини. Утім, цього не роблять з певних причин.Про це він розповів в інтерв’ю виданню «Твій портал» За словами Петровського, у «Боголюбах» не здійснюють цього з морально-етичних міркувань."Наші фахівці без проблем могли б виконувати і таку селекцію. Але це означає втручатися в геном людини. Ми не робимо цього з морально-етичних міркувань: не хочемо втручатися в Божу справу", - сказав лікар.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію