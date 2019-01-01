У медичному центрі під Луцьком могли б «запрограмовувати» стать майбутньої дитини
Сьогодні, 14:49
Відомий на Волині гінеколог і директор медичного центру «Боголюби» Вадим Петровський розповів, що в очолюваній ним лікарській установі могли б виконувати так зване «запрограмовування» статі майбутньої дитини. Утім, цього не роблять з певних причин.
Про це він розповів в інтерв’ю виданню «Твій портал».
За словами Петровського, у «Боголюбах» не здійснюють цього з морально-етичних міркувань.
"Наші фахівці без проблем могли б виконувати і таку селекцію. Але це означає втручатися в геном людини. Ми не робимо цього з морально-етичних міркувань: не хочемо втручатися в Божу справу", - сказав лікар.
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Про це він розповів в інтерв’ю виданню «Твій портал».
За словами Петровського, у «Боголюбах» не здійснюють цього з морально-етичних міркувань.
"Наші фахівці без проблем могли б виконувати і таку селекцію. Але це означає втручатися в геном людини. Ми не робимо цього з морально-етичних міркувань: не хочемо втручатися в Божу справу", - сказав лікар.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинський гінеколог розповів, коли подружжю треба йти до лікаря, якщо не виходить завагітніти
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