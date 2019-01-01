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У медичному центрі під Луцьком могли б «запрограмовувати» стать майбутньої дитини

У медичному центрі під Луцьком могли б «запрограмовувати» стать майбутньої дитини
Відомий на Волині гінеколог і директор медичного центру «Боголюби» Вадим Петровський розповів, що в очолюваній ним лікарській установі могли б виконувати так зване «запрограмовування» статі майбутньої дитини. Утім, цього не роблять з певних причин.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню «Твій портал».

За словами Петровського, у «Боголюбах» не здійснюють цього з морально-етичних міркувань.

"Наші фахівці без проблем могли б виконувати і таку селекцію. Але це означає втручатися в геном людини. Ми не робимо цього з морально-етичних міркувань: не хочемо втручатися в Божу справу", - сказав лікар.

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Теги: стать дитини, гінекологія, народження, Вадим Петровський
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