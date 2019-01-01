Катались на човні, який раптово перевернувся: деталі смерті двох дітей на Світязі





Про це пише



Нагадаємо, трагедія трапилась 3 липня.



Сімейна пара з сином та племінником приїхали на відпочинок з міста Рудки, що на Самбірщині. Поки дорослі розпаковували сумки, діти одразу побігли купатися.



«Коли їх почали шукати – вже було пізно. Спершу помітили у воді тіло однієї дитини, через деякий час – іншої», – повідомив диспетчер ДСНС у Волинській області.



Місцеві мешканці Гряди розповіли LMN, що діти катались на човні. Він раптово перевернувся і хлопці потонули. Трагедія трапилась за кілька хвилин. На місце одразу викликали медиків. Вони проводили реанімаційні заходи, але життя братів врятувати не вдалось.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В урочищі Гряда на озері Світязь втопилось двоє дітей віком 9 та 10 років. Стало відомо, що діти катались на човні, який перевернувся.Про це пише LMN Нагадаємо,Сімейна пара з сином та племінником приїхали на відпочинок з міста Рудки, що на Самбірщині. Поки дорослі розпаковували сумки, діти одразу побігли купатися.«Коли їх почали шукати – вже було пізно. Спершу помітили у воді тіло однієї дитини, через деякий час – іншої», – повідомив диспетчер ДСНС у Волинській області.Місцеві мешканці Гряди розповіли LMN, що діти катались на човні. Він раптово перевернувся і хлопці потонули. Трагедія трапилась за кілька хвилин. На місце одразу викликали медиків. Вони проводили реанімаційні заходи, але життя братів врятувати не вдалось.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію