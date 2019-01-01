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Катались на човні, який раптово перевернувся: деталі смерті двох дітей на Світязі, – ЗМІ

Катались на човні, який раптово перевернувся: деталі смерті двох дітей на Світязі, – ЗМІ
В урочищі Гряда на озері Світязь втопилось двоє дітей віком 9 та 10 років. Стало відомо, що діти катались на човні, який перевернувся.

Про це пише LMN.

Нагадаємо, трагедія трапилась 3 липня.

Сімейна пара з сином та племінником приїхали на відпочинок з міста Рудки, що на Самбірщині. Поки дорослі розпаковували сумки, діти одразу побігли купатися.

«Коли їх почали шукати – вже було пізно. Спершу помітили у воді тіло однієї дитини, через деякий час – іншої», – повідомив диспетчер ДСНС у Волинській області.

Місцеві мешканці Гряди розповіли LMN, що діти катались на човні. Він раптово перевернувся і хлопці потонули. Трагедія трапилась за кілька хвилин. На місце одразу викликали медиків. Вони проводили реанімаційні заходи, але життя братів врятувати не вдалось.

Як згодом зауважили у прес-службі ГУНП у Волинській області, вказана інформація не відповідає дійсності.

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Теги: смерть, потопельник, дитина, Світязь, Гряда
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