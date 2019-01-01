Катались на човні, який раптово перевернувся: деталі смерті двох дітей на Світязі, – ЗМІ
Сьогодні, 14:48
В урочищі Гряда на озері Світязь втопилось двоє дітей віком 9 та 10 років. Стало відомо, що діти катались на човні, який перевернувся.
Про це пише LMN.
Нагадаємо, трагедія трапилась 3 липня.
Сімейна пара з сином та племінником приїхали на відпочинок з міста Рудки, що на Самбірщині. Поки дорослі розпаковували сумки, діти одразу побігли купатися.
«Коли їх почали шукати – вже було пізно. Спершу помітили у воді тіло однієї дитини, через деякий час – іншої», – повідомив диспетчер ДСНС у Волинській області.
Місцеві мешканці Гряди розповіли LMN, що діти катались на човні. Він раптово перевернувся і хлопці потонули. Трагедія трапилась за кілька хвилин. На місце одразу викликали медиків. Вони проводили реанімаційні заходи, але життя братів врятувати не вдалось.
Як згодом зауважили у прес-службі ГУНП у Волинській області, вказана інформація не відповідає дійсності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише LMN.
Нагадаємо, трагедія трапилась 3 липня.
Сімейна пара з сином та племінником приїхали на відпочинок з міста Рудки, що на Самбірщині. Поки дорослі розпаковували сумки, діти одразу побігли купатися.
«Коли їх почали шукати – вже було пізно. Спершу помітили у воді тіло однієї дитини, через деякий час – іншої», – повідомив диспетчер ДСНС у Волинській області.
Місцеві мешканці Гряди розповіли LMN, що діти катались на човні. Він раптово перевернувся і хлопці потонули. Трагедія трапилась за кілька хвилин. На місце одразу викликали медиків. Вони проводили реанімаційні заходи, але життя братів врятувати не вдалось.
Як згодом зауважили у прес-службі ГУНП у Волинській області, вказана інформація не відповідає дійсності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Молодий лучанин пограбував двох людей у Ковелі
Сьогодні, 14:59
Катались на човні, який раптово перевернувся: деталі смерті двох дітей на Світязі, – ЗМІ
Сьогодні, 14:48