На Рівненщині від вибуху гранати чоловікові відірвало руку





Інцидент трапився у четвер, 4 липня, близько 17-ї години, - пише



59-річного селянина швидка допомога забрала у реанімаційне відділення лікарні. У чоловіка - травматична ампутація правої руки, яка сталась внаслідок вибуху.



За попередньою інформацією, це сталось, коли чоловік тримав в руці гранату. Неподалік перебував його син, але він травм не отримав. Обставини його травмування зараз з'ясовує поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Половлі, що у Володимирецькому районі на Рівненщині від вибуху гранати травмувався чоловік.Інцидент трапився у четвер, 4 липня, близько 17-ї години, - пише Рівне вечірнє. 59-річного селянина швидка допомога забрала у реанімаційне відділення лікарні. У чоловіка - травматична ампутація правої руки, яка сталась внаслідок вибуху.За попередньою інформацією, це сталось, коли чоловік тримав в руці гранату. Неподалік перебував його син, але він травм не отримав. Обставини його травмування зараз з'ясовує поліція.

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