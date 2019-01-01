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На Рівненщині від вибуху гранати чоловікові відірвало руку

На Рівненщині від вибуху гранати чоловікові відірвало руку
У селі Половлі, що у Володимирецькому районі на Рівненщині від вибуху гранати травмувався чоловік.

Інцидент трапився у четвер, 4 липня, близько 17-ї години, - пише Рівне вечірнє.

59-річного селянина швидка допомога забрала у реанімаційне відділення лікарні. У чоловіка - травматична ампутація правої руки, яка сталась внаслідок вибуху.

За попередньою інформацією, це сталось, коли чоловік тримав в руці гранату. Неподалік перебував його син, але він травм не отримав. Обставини його травмування зараз з'ясовує поліція.

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Теги: граната, вибух, травма
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