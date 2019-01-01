На Рівненщині від вибуху гранати чоловікові відірвало руку
Сьогодні, 20:45
У селі Половлі, що у Володимирецькому районі на Рівненщині від вибуху гранати травмувався чоловік.
Інцидент трапився у четвер, 4 липня, близько 17-ї години, - пише Рівне вечірнє.
59-річного селянина швидка допомога забрала у реанімаційне відділення лікарні. У чоловіка - травматична ампутація правої руки, яка сталась внаслідок вибуху.
За попередньою інформацією, це сталось, коли чоловік тримав в руці гранату. Неподалік перебував його син, але він травм не отримав. Обставини його травмування зараз з'ясовує поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився у четвер, 4 липня, близько 17-ї години, - пише Рівне вечірнє.
59-річного селянина швидка допомога забрала у реанімаційне відділення лікарні. У чоловіка - травматична ампутація правої руки, яка сталась внаслідок вибуху.
За попередньою інформацією, це сталось, коли чоловік тримав в руці гранату. Неподалік перебував його син, але він травм не отримав. Обставини його травмування зараз з'ясовує поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Рівненщині від вибуху гранати чоловікові відірвало руку
Сьогодні, 20:45
У місті на Волині відбудеться фестиваль «Купальська казка»
Сьогодні, 20:21
На Волині у задимленій квартирі не відчиняли двері: рятувальники діставалися через балкон
Сьогодні, 20:06