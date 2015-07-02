Екскерівника силовиків на Волині призначили заступником голови СБУ
Сьогодні, 15:00
Колишнього в.о.начальника СБУ на Волині призначили заступником голови Служба безпеки України.
Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського від 4 липня.
Йдеться про Олександра Карпенка, що займав посаду виконувача обов'язків начальника волинського управління СБУ. У 2015 році він був заступником начальника СБУ на Донеччині.
Опісля очолював головне управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.
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Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського від 4 липня.
Йдеться про Олександра Карпенка, що займав посаду виконувача обов'язків начальника волинського управління СБУ. У 2015 році він був заступником начальника СБУ на Донеччині.
Опісля очолював головне управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.
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