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Екскерівника силовиків на Волині призначили заступником голови СБУ

Екскерівника силовиків на Волині призначили заступником голови СБУ
Колишнього в.о.начальника СБУ на Волині призначили заступником голови Служба безпеки України.

Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського від 4 липня.

Йдеться про Олександра Карпенка, що займав посаду виконувача обов'язків начальника волинського управління СБУ. У 2015 році він був заступником начальника СБУ на Донеччині.

Опісля очолював головне управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.



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Теги: СБУ, Олександр Карпенко, призначення
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