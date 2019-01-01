Молодий лучанин пограбував двох людей у Ковелі

У Ковелі поліцейські затримали зухвалого грабіжника.Учора, 4 липня, до поліції із заявою звернувся 37-річний та 69-річна місцеві жителі, - пише ГУНП у Волинській області.Люди повідомили, що по 16 годині на вулиці 40-річчя Перемоги в Ковелі невідомий зловмисник викрав у них сумку з речами та мобільний телефон. Сума завданих потерпілим збитків становить майже 4,5 тис. грн.Правоохоронці встановили особу грабіжника та затримали його. Зловмиснику – 21 рік, він житель обласного центру. Відомо, що його вже притягували до кримінальної відповідальності.Правопорушника помістили в ізолятор тимчасового тримання в Ковелі. Викрадені речі поліцейські вилучили та повернуть законним власникам.За фактом грабежу слідчі Ковельського відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України. Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі чотирьох до шести років.