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Волинські рятувальники – чемпіони України. ФОТО

Волинські рятувальники – чемпіони України. ФОТО
Волинські рятувальники здобули перемогу на Чемпіонаті ДСНС України з пожежно-прикладного спорту серед збірних команд Головних управлінь та вищих навчальних закладів ДСНС України.

5 липня на стадіоні спорткомплексу Головного управління ДСНС України у Харківській області відбулося урочисте закриття Всеукраїнського спортивного форуму – ХХVІІ Чемпіонату України з пожежно-прикладного спорту, – повідомляє прес-служба рятувальників.

Чемпіонат складався з чотирьох видів: Чемпіонати України з пожежно-прикладного спорту серед дорослих та юнаків, Чемпіонати фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України та Державної служби з надзвичайних ситуацій України з пожежно-прикладного спорту, у якому також брали участь жінки.

Відомо, з 2 до 4 липня понад 360 учасників з усієї країни змагалися у підйомі по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху навчальної башти (діти у вікно 2-го або 3-го поверху), подоланні 100-метрової смуги з перешкодами, підійманні по висувній драбині на 3-й та 4-й поверхи навчальної вежі, пожежній естафеті 4 по 100 метрів та у бойовому розгортанні.

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В заключний день учасники змагались в бойовому розгортанні, де збірна команда м. Києва з результатом 25:56 секунд посіла перше місце. Крім того, столичні спортсмени вибороли звання чемпіонів України. Срібло та бронза у збірних Волинської та Львівської області відповідно.

Зазначимо, спортсмени з Волинської області взяли першість чемпіонату ДСНС України з ППС та Чемпіонату ФСТ «Динамо» України з ППС. Кияни стали другими, а третіми – курсанти Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля.

Додають, привітав команди та подякував начальнику Головного управління ДСНС у Харківській області Олександру Волобуєву за підготовку і проведення змагань Віце-Президент Федерації пожежно-прикладного спорту України Олександр Тарасов.

«Проведення подібних заходів сприяє популяризації пожежно-прикладного спорту та професії рятувальника загалом. Всі учасники є переможцями. Я бажаю вам не зупинятися на досягнутому, покращувати свою майстерність та з гідністю представляти Україну на міжнародному рівні», – зауважив Віце-Президент.

Волинські рятувальники – чемпіони України. ФОТО
Волинські рятувальники – чемпіони України. ФОТО
Волинські рятувальники – чемпіони України. ФОТО
Волинські рятувальники – чемпіони України. ФОТО
Волинські рятувальники – чемпіони України. ФОТО
Волинські рятувальники – чемпіони України. ФОТО
Волинські рятувальники – чемпіони України. ФОТО
Волинські рятувальники – чемпіони України. ФОТО

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Теги: Волинь, чемпіонат України, переможці, рятувальники
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