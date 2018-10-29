Горілку луцького виробництва презентували на міжнародній виставці у Лондоні

Державне підприємство «Укрспирт» презентувало горілку преміум класу «Ukrainian Spirit» на міжнародній виставці алкогольних напоїв Imbibe live 2019 у Лондоні.Презентація відбулася 1-2 липня.Imbibe live 2019 - це найбільша в Європі новаторська та інтерактивна щорічна виставка для тих, хто купує і продає алкогольні напої, яка сфокусована на інтернаціональному імпорті алкогольної продукції.На заході, зокрема, презентували горілку «Ukrainian Spirit».Цільова аудиторія заходу – від сомельє до покупців і споживачів, від менеджерів з імпорту, експорту і дистрибуції до митників і барменів, від ЗМІ до менеджменту ресторанного і барного бізнесу. До слова, захід проходив у форматі дегустації алкогольної продукції.