Горілку луцького виробництва презентували на міжнародній виставці у Лондоні
Сьогодні, 15:20
Державне підприємство «Укрспирт» презентувало горілку преміум класу «Ukrainian Spirit» на міжнародній виставці алкогольних напоїв Imbibe live 2019 у Лондоні.
Презентація відбулася 1-2 липня.
Imbibe live 2019 - це найбільша в Європі новаторська та інтерактивна щорічна виставка для тих, хто купує і продає алкогольні напої, яка сфокусована на інтернаціональному імпорті алкогольної продукції.
На заході, зокрема, презентували горілку «Ukrainian Spirit».
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Цільова аудиторія заходу – від сомельє до покупців і споживачів, від менеджерів з імпорту, експорту і дистрибуції до митників і барменів, від ЗМІ до менеджменту ресторанного і барного бізнесу. До слова, захід проходив у форматі дегустації алкогольної продукції.
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Презентація відбулася 1-2 липня.
Imbibe live 2019 - це найбільша в Європі новаторська та інтерактивна щорічна виставка для тих, хто купує і продає алкогольні напої, яка сфокусована на інтернаціональному імпорті алкогольної продукції.
На заході, зокрема, презентували горілку «Ukrainian Spirit».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Горілку луцького виробництва презентували в США
Цільова аудиторія заходу – від сомельє до покупців і споживачів, від менеджерів з імпорту, експорту і дистрибуції до митників і барменів, від ЗМІ до менеджменту ресторанного і барного бізнесу. До слова, захід проходив у форматі дегустації алкогольної продукції.
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