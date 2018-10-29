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Горілку луцького виробництва презентували на міжнародній виставці у Лондоні

Горілку луцького виробництва презентували на міжнародній виставці у Лондоні
Державне підприємство «Укрспирт» презентувало горілку преміум класу «Ukrainian Spirit» на міжнародній виставці алкогольних напоїв Imbibe live 2019 у Лондоні.

Презентація відбулася 1-2 липня.

Imbibe live 2019 - це найбільша в Європі новаторська та інтерактивна щорічна виставка для тих, хто купує і продає алкогольні напої, яка сфокусована на інтернаціональному імпорті алкогольної продукції.

На заході, зокрема, презентували горілку «Ukrainian Spirit».

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Цільова аудиторія заходу – від сомельє до покупців і споживачів, від менеджерів з імпорту, експорту і дистрибуції до митників і барменів, від ЗМІ до менеджменту ресторанного і барного бізнесу. До слова, захід проходив у форматі дегустації алкогольної продукції.

Горілку луцького виробництва презентували на міжнародній виставці у Лондоні
Горілку луцького виробництва презентували на міжнародній виставці у Лондоні
Горілку луцького виробництва презентували на міжнародній виставці у Лондоні


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Теги: горілка, Ukrainian Spirit, Луцьк, Укрспирт
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