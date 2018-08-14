Дві луцьких вулиці залишаться без газу на декілька днів

У Луцьку на вулицях Селищній та Глибокій відключать газопостачання у зв'язку з ремонтом.Про це повідомили у прес-службі АТ «Волиньгаз».Газопостачання в домоволодіннях лучан припинять о 9:00 8 липня до 15:00 12 липня.У ході робіт виконають комплексне приладове обстеження розподільних газопроводів, підземних газопроводів-вводів та перевірка щільності внутрішньобудинкової системи газопостачання житлових будинків. Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.Відновлення газопостачання 144 споживачам газу відбудеться з 11 липня 2019 року, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.Для пришвидшення відновлення газопостачання та з метою дотримання вимог Правил безпеки систем газопостачання необхідно забезпечити: усунення виявлених технічних порушень, надання доступу для огляду газопроводів та газових приладів кожного домоволодіння, відповідність встановлених газових приладів проекту газифікації, наявність актів перевірки та прочищення димових та вентиляційних каналів, відсутність заборгованості за спожитий природний газ перед постачальником ТОВ «Волиньгаз Збут».