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«Укрзалізниця» привітала з днем народження: на дитину впало вікно

«Укрзалізниця» привітала з днем народження: на дитину впало вікно
У поїзді "Укрзалізниці" "Ізмаїл–Київ" в одному з вагонів вікно впало на 6-річну дитину.

Про це написала Світлана Георгіївна на своїй сторінці у Facebook, передає УНІАН.

"На в'їзді до Києва, район Жулян, вагон не виніс радості від зустрічі зі столицею України і опустив вікно. На дитину шести років... Такий ось подарунок від рідної держави до дня народження хлопчика Матвія, який купив, зауважте, квиток за чималі після подорожчання гроші", – повідомила вона.

За її словами, хлопчик не отримав важких травм, обійшлося незначними подряпинами і переляком.

Нагадаємо, раніше в поїзді "Київ–Рахів" одна з пасажирок дістала важкі травми, бо на неї впала верхня полиця з іншою пасажиркою. Постраждалу прооперували.


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Теги: Укрзалізниця, хлопчик, впало вікно
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