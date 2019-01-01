«Укрзалізниця» привітала з днем народження: на дитину впало вікно





Про це написала Світлана Георгіївна на своїй сторінці у Facebook, передає



"На в'їзді до Києва, район Жулян, вагон не виніс радості від зустрічі зі столицею України і опустив вікно. На дитину шести років... Такий ось подарунок від рідної держави до дня народження хлопчика Матвія, який купив, зауважте, квиток за чималі після подорожчання гроші", – повідомила вона.



За її словами, хлопчик не отримав важких травм, обійшлося незначними подряпинами і переляком.



Нагадаємо, раніше в





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У поїзді "Укрзалізниці" "Ізмаїл–Київ" в одному з вагонів вікно впало на 6-річну дитину.Про це написалана своїй сторінці у Facebook, передає УНІАН "На в'їзді до Києва, район Жулян, вагон не виніс радості від зустрічі зі столицею України і опустив вікно. На дитину шести років... Такий ось подарунок від рідної держави до дня народження хлопчика, який купив, зауважте, квиток за чималі після подорожчання гроші", – повідомила вона.За її словами, хлопчик не отримав важких травм, обійшлося незначними подряпинами і переляком.Нагадаємо, раніше в поїзді "Київ–Рахів" одна з пасажирок дістала важкі травми, бо на неї впала верхня полиця з іншою пасажиркою. Постраждалу прооперували.

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