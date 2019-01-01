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Зеленський призначив головою Донецької ОДА близького родича бойовика «ДНР»

Зеленський призначив головою Донецької ОДА близького родича бойовика «ДНР»
Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Куця з посади голови Донецької обласної державної адміністрації та призначив на цю посаду Павла Кириленка.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави, - пише Главком.

«Звільнити Куця Олександра Івановича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України», - ідеться в указі.

Іншим указом глава держави призначив на посаду голови Донецької ОДА Павла Олександровича Кириленка.

Кандидатуру Павла Кириленка Кабміну подала команда Зеленського. Відбору на відкритій конкурсній основі та громадських обговорень кандидатів президент не проводив.

Раніше Главком писав, що Зеленський пропонує на посаду очільника Донецької ОДА силовика, брат якого воює за бойовиків. Так, у Павла Кириленка журналісти виявили молодшого брата, який воює в рядах бойовиків російської терористичної організації «ДНР».

У базі даних «Миротворець» зазначається, що бойовик з бандформування «Оплот» Євген Кириленко станом на серпень 2016 року був рядовим «5-ої окремої мотострілкової бригади «ДНР».

Обидва брати до війни з Росією на Донбасі працювали в українських силових органах, однак Євген перейшов на сторону росіян.

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Теги: Володимир Зеленський, ДНР, Павло Кириленко
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Коментарі 1
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Яке вам діло до Зеленського? Це ж всього ж родич! Багато в кого родичі і на донеччині і у рашці, то що тепер людям не жити, стають другого чи третього гатунку? Ви про Пороха свого пишіть "білого-пухнастого"!
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