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На Волині келії монастиря використовували для бізнесу

На Волині келії монастиря використовували для бізнесу
У одному із населених пунктів Любешівського району підприємець незаконно використовував нерухоме майно, що перебуває у державній власності.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Тривалий час підприємець на Любешівщині незаконно використовував нерухоме майно, що перебуває у державній власності, та ще й на додаток є пам’яткою архітектури національного значення.

Законодавство України забороняє використовувати такі об’єкти у практичних цілях, оскільки втрачається їх культурно-історична цінність.

З метою захисту інтересів держави Маневицька місцева прокуратура звернулась до суду із позовом до підприємця про звільнення нежитлових приміщень будівлі пам’ятки архітектури національного значення – келії монастиря піарів площею 71,3 кв.м.

Господарський суд Волинської області погодився із доводами прокурора, а відтак, підприємець зобов’язаний звільнити вказані приміщення та повернути їх державі.

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Теги: монастир, Волинь
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