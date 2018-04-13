На Волині келії монастиря використовували для бізнесу

У одному із населених пунктів Любешівського району підприємець незаконно використовував нерухоме майно, що перебуває у державній власності.Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.Тривалий час підприємець на Любешівщині незаконно використовував нерухоме майно, що перебуває у державній власності, та ще й на додаток є пам’яткою архітектури національного значення.Законодавство України забороняє використовувати такі об’єкти у практичних цілях, оскільки втрачається їх культурно-історична цінність.З метою захисту інтересів держави Маневицька місцева прокуратура звернулась до суду із позовом до підприємця про звільнення нежитлових приміщень будівлі пам’ятки архітектури національного значення – келії монастиря піарів площею 71,3 кв.м.Господарський суд Волинської області погодився із доводами прокурора, а відтак, підприємець зобов’язаний звільнити вказані приміщення та повернути їх державі.