На Волині келії монастиря використовували для бізнесу
Сьогодні, 15:54
У одному із населених пунктів Любешівського району підприємець незаконно використовував нерухоме майно, що перебуває у державній власності.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Тривалий час підприємець на Любешівщині незаконно використовував нерухоме майно, що перебуває у державній власності, та ще й на додаток є пам’яткою архітектури національного значення.
Законодавство України забороняє використовувати такі об’єкти у практичних цілях, оскільки втрачається їх культурно-історична цінність.
З метою захисту інтересів держави Маневицька місцева прокуратура звернулась до суду із позовом до підприємця про звільнення нежитлових приміщень будівлі пам’ятки архітектури національного значення – келії монастиря піарів площею 71,3 кв.м.
Господарський суд Волинської області погодився із доводами прокурора, а відтак, підприємець зобов’язаний звільнити вказані приміщення та повернути їх державі.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Тривалий час підприємець на Любешівщині незаконно використовував нерухоме майно, що перебуває у державній власності, та ще й на додаток є пам’яткою архітектури національного значення.
Законодавство України забороняє використовувати такі об’єкти у практичних цілях, оскільки втрачається їх культурно-історична цінність.
З метою захисту інтересів держави Маневицька місцева прокуратура звернулась до суду із позовом до підприємця про звільнення нежитлових приміщень будівлі пам’ятки архітектури національного значення – келії монастиря піарів площею 71,3 кв.м.
Господарський суд Волинської області погодився із доводами прокурора, а відтак, підприємець зобов’язаний звільнити вказані приміщення та повернути їх державі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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